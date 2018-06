Pensione di cittadinanza, cos'è e come funziona. E soprattutto: chi paga?

Non solo reddito di cittadinanza e "quota 100". Nel contratto per il "governo del cambiamento", sottoscritto da Movimento 5 Stelle e Lega, c’è la pensione di cittadinanza, una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale in Italia. Di cosa si tratta? Vediamolo insieme. Che cos'è la pensione di cittadinanza? Potremmo definirla come una misura atta a riequilibrare le risorse destinate ad una delle categorie più deboli in Italia, i pensionati, e nello specifico tutte quelle persone che hanno un assegno di pensione al di sotto della soglia di povertà stabilita dall'Istat (che è pari a 780 euro).

L'importo nel contratto di governo è di 780 euro. Quindi, ad esempio, se un pensionato percepisce un assegno di soli 400 euro, che non gli permette di vivere una vita dignitosa, avrà diritto a un incremento di 380 euro così da arrivare al totale di 780 euro. La cifra potrebbe aumentare a seconda del numero di familiari a carico: ad esempio, per una coppia, la cifra salirebbe a 1.170 euro.

Per provare a capirne il funzionamento, vediamo insieme cosa prevede il disegno di legge presentato dal Movimento 5 stelle al Senato, proprio su questo tema (qui il testo di legge completo in PDF):

la pensione di cittadinanza è una misura simile al reddito di cittadinanza ma mentre il primo regola il diritto per i pensionati, il secondo è riservato a chi non ha un reddito o ha un reddito troppo basso.

sia la pensione di cittadinanza che il reddito di cittadinanza fanno parte dello stesso disegno di legge presentato dai 5 stelle.

la pensione di cittadinanza è un’integrazione all’assegno minimo per i pensionati che hanno un assegno di pensione al di sotto della soglia di povertà stabilita dall'ISTAT ossia inferiore a 780 euro netti al mese se è da solo o di 1.170 euro se si tratta di una coppia di pensionati.

se un pensionato ha una pensione di 500 euro al mese, con la pensione di cittadinanza ottiene un’integrazione mensile di 280 euro per arrivare così alla soglia stabilita dei 780 euro.

per ottenere il riconoscimento della pensione di cittadinanza occorre essere in possesso di determinati requisiti come per per avere diritto al reddito di cittadinanza.

La pensione di cittadinanza non sarà riconosciuta a tutti coloro che percepiscono un assegno inferiore all'importo minimo prestabilito. Infatti, la misura sarà disponibile solo per chi ha un reddito e un patrimonio insufficiente per vivere dignitosamente e si trova in condizioni di povertà. Si tratta di uno strumento oneroso, così come il reddito di cittadinanza. Le coperture finanziarie che servono per realizzare la pensione di cittadinanza ed il reddito di cittadinanza sono secondo il Movimento 5 stelle pari a 16 miliardi di euro che verrebbero incassati tramite imposte sul gioco d’azzardo, banche, compagnie petrolifere, tagliando i finanziamenti per i giornali e per la spesa pubblica.

Nelle intenzioni dei proponenti, una buona parte del finanziamento dovrebbe arrivare dall'Europa. Come si legge nel contratto di governo, infatti, M5s e Lega contano di avviare un dialogo nelle sedi comunitarie per chiedere l'applicazione del provvedimento A8-0292/2017 con cui il Parlamento europeo garantisce l'utilizzo del 20% del Fondo Sociale Europeo per l'istituzione del reddito di cittadinanza (che comprende anche la pensione) anche in Italia.