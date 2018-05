Cos'è e come funziona la pensione di cittadinanza pensata da M5s e Lega

La pensione di cittadinanza è una delle misure contenute nel contratto del "governo del cambiamento" siglato da Movimento5Stelle e Lega, come contrasto alla povertà e all'esclusione sociale dei pensionati.

L'importo nel contratto è fissato a 780 euro. Quindi, ad esempio, se un pensionato percepisce un assegno di appena 400 euro - una cifra che non permette di poter vivere una vita dignitosa - avrà diritto a un incremento di 380 euro, così da arrivare al totale di 780 euro. La cifra potrebbe aumentare in caso di numero di familiari a carico, ma questo aspetto non è stato approfondito dal testo del contratto di governo.

Pensione di cittadinanza, chi può averla

Ma la pensione di cittadinanza non sarà riconosciuta a tutti coloro che percepiscono un assegno inferiore all'importo minimo prestabilito. Infatti, la misura sarà disponibile solo per chi ha un reddito e un patrimonio insufficiente per vivere dignitosamente e si trova in condizioni di povertà.

Chi paga per le pensioni di cittadinanza?

Si tratta, come chiarisce l'Adnkronos, di uno strumento sicuramente oneroso, come già il reddito di cittadinanza. Per entrambi una buona parte del finanziamento dovrebbe essere dall'Europa, visto che da contratto M5s e Lega contano di avviare un dialogo nelle sedi comunitarie per chiedere l'applicazione del provvedimento A8-0292/2017 con cui il Parlamento europeo garantisce l'utilizzo del 20% del Fondo Sociale Europeo per l'istituzione del reddito di cittadinanza (che comprende anche la pensione) anche in Italia, unico Paese dell'UE insieme alla Grecia a non aver ancora adottato uno strumento simile per il contrasto alla povertà.