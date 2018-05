Pensione integrativa, “l'aiuto” in caso di assegno basso: come funziona

Per tutti i cittadini, uomini e donne, il raggiungimento dell'età pensionabile è un traguardo importante, che coincide anche con l'inizio di una nuova vita. Bisogna dire addio all'attività lavorativa svolta per una vita e fare i conti con l'assegno previdenziale, che nella maggior parte dei casi è inferiore a quanto percepito durante la carriera. Proprio per questo motivo, la domanda che molti pensionati si pongono è sempre la stessa: riuscirò a mantenere lo stesso tenore di vita anche dopo essere andato in pensione? Una domanda lecita, che trova una risposta positiva nella pensione integrativa.

Pensione integrativa: cos'è e come funziona

La pensione integrativa è uno strumento di risparmio accessibile a tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi, liberi professionisti e soci di cooperative. Nel caso di un fondo chiuso, l’accesso è riservato a chi lavora nel settore a cui quel fondo si rivolge, ma esistono fondi chiusi per svariati settori e nulla impedisce di scegliere una soluzione diversa dal fondo chiuso della propria categoria o di praticare, se non si dispone di alcun fondo chiuso, le altre 2 opzioni (sempre possibili). Uno strumento fiscalmente vantaggioso, che permette di accumulare i propri risparmi, per investirli ed averli indietro sotto forma di rendita pensionistica.

Pensione integrativa: le tipologie

I fondi pensione sono vari, ma possono essere classificati tre categoria in base alla modalità di adesione:

Fondi aperti: in questa tipologia l'adesione è aperta a tutti i contribuenti che intendono costruirsi una pensione integrativa rispetto a quella di base e sono istituiti da banche, assicurazioni, società di gestione immobiliare (Sim) e di gestione del risparmio (Sgr);

Piani Individuali Pensionistici o Pip: si tratta di forme pensionistiche complementari rivolte a tutti coloro che, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, intendono costruirsi una rendita integrativa. I Pip si basano sui una polizza assicurativa caso vita che permette di avere un capitale se, al momento della scadenza, l'assicurato è ancora in vita.

Fondi chiusi o negoziali: quest'ultima tipologia riguarda i fondi la cui adesione è riservata soltanto ad alcune categorie di lavoratori.

Pensione integrativa: i vantaggi

Istituire un fondo pensione parallelo a quella ordinaria offre anche alcuni vantaggi al contribuente, ecco quali sono:

Fisco: deducibilità dei contributi dal reddito imponibile ai fini Irpef fino a euro 5.164,57;

Flessibilità: possibilità di richiedere anticipazioni e riscattare quanto accumulato;

Intoccabilità del patrimonio e vigilanza della Covip;

Libertà di adesione, di contribuzione e di trasferimento.

Pensione integrativa: l'importo dell'assegno

L’importo mensile della pensione integrativa varia in base all'età a cui il lavoratore aderisce alla previdenza integrativa, ai contributi che verserà, al tasso annuo di crescita del suo salario e ai rendimenti possibili del fondo scelto. Di norma stime dell’importo mensile sono fornite col Prospetto Esemplificativo Personalizzato a chi ha aderito a una delle forme della previdenza integrativa. Va da sé che prima si inizia a versare e meglio è (stime probabilistiche di Progetica, società di consulenza ed educazione finanziaria, indicano che per avere 1000 euro di pensione integrativa al mese occorra versare un centinaio di euro al mese se si ha 30 anni e quasi il doppio se si aderisce alla previdenza integrativa a 40 anni).