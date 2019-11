Pensione di Novembre "in ritardo": ecco quando verrà accreditato l'assegno

In molti se lo stanno chiedendo non trovando sul proprio conto l'accredito della pensione di novembre: dove sono i soldi?. Come già spiegato in altri articoli sul tema le pensioni Inps verranno accreditate il primo giorno bancabile del mese, ma ovviamente il primo giorno del mese non sempre coincide con un giorno lavorativo. È il caso di questo mese in cui l'assegno previdenziale di novembre verrà erogato con un leggero ritardo.

Il piccolo ritardo è dovuto al fatto che il 1° novembre è un venerdì ed è un festivo, giorno di Ognissanti. Di conseguenza per i pensionati che hanno l'accredito alle Poste basterà attendere sabato 2 novembre 2019. Chi invece ha scelto l'accredito in banca dovrà attendere fino a lunedì 4 novembre per vedere i soldi accreditati sul proprio conto corrente.

Pensioni novembre 2019: il pagamento slitta

Con la circolare numero 122 del 2018, l'Inps ha reso note tutte le date di pagamento delle pensioni per l'anno in corso. E sulla linea di quanto successo nel 2018, anche nel nuovo anno le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese. Ma cosa succede per gli assegni delle pensioni di novembre?

Pensioni 2019, le date di pagamento in banca e alle Poste

Ecco, in sintesi, il calendario degli ultimi mesi del 2019 con i giorni in cui verranno corrisposti i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (Inps) e le rendite vitalizie (Inail).

Date di pagamento pensioni novembre 2019:

Sabato 2 novembre 2019, il 1° giorno bancabile per Poste italiane;

Lunedì 4 novembre 2019, il 1° bancabile per gli istituti di credito (banche).

Data di pagamento pensioni dicembre 2019: