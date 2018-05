In pensione con il TFR: ecco come fare

In pensione con il TFR? Si può fare. Forse non tutti sanno che il dipendente non è obbligato a lasciare il trattamento di fine rapporto all'azienda, ma può decidere di destinarlo ad esempio ad un fondo di previdenza complementare così da poter beneficiare di una pensione integrativa quando sarà il momento di rititarsi dal lavoro. Ma qual è tra le due l'opzione più conveniente dal punto di vista fiscale? Iniziamo col dire che mentre affidare il proprio TFR all'azienda non costa nulla, destinarlo ad un fondo previdenziale comporta invece dei costi da sostenere di importo variabile a seconda che il fondo pensione sia chiuso o aperto.

In pensione con il TFR, le cose da sapere

Bisogna inoltre considerare un'altra variabile, ovvero la tassazione del TFR. Per quanto riguarda i fondi pensione, l’aliquota per la parte relativa all’incremento del montante accumulato è del 20% (ma scende al 12,50% per i fondi pubblici o assimilati). Se si lascia il TFR in azienda l'aliquota da corrispondere sarà invece del 17%.

C'è però un altro aspetto da tenere in grande considerazione, ovvero il rendimento finanziario: per quanto riguarda i fondi pensione, il dipendente avrà un rendimento superiore al 5%, che scende all'1,9 se si decide di lasciare il TFR in azienda.

Che fare allora? Se non siete in età troppo avanzata (ovvero prossimi alla pensione) gli esperti consigliano di optare per il fondo integrativo: in tal modo potrete infatti beneficiare della rendita più vantaggiosa. Viceversa, se non vi manca molto alla pensione, lasciarlo in azienda permette di risparmiare sulla tassazione.