Pensioni, richiesta choc: giro di vite su quattordicesime, tredicesime e assegni previdenziali

Il bollettino economico della Banca centrale europea ammonisce i Paesi dell'Unione Europea a riformare i sistemi previdenziali proprio mentre in Italia si discute l'abrogazione della legge Fornero. Si tratta di un ammonimento comunitario di cui il futuro governo non può non tener conto anche in virtù del "consiglio" a stringere la cinghia che arriva dal Fondo Monetario Internazionale.

Rischi per il sistema pensionistico italiano

Le valutazioni squisitamente economiche da parte del Fmi inviterebbero il Belpaese a tagliare la spesa pensionistica che pesa per il 16% sul Pil e pone l'Italia tra i paesi europei con il carico previdenziale più pesante.

L'Fmi all'Italia: eliminare la quattordicesima

Come riporta il sito specializzato Studio Cataldi il Fondo Monetario internazionale consiglia all'Italia di abolire la quattordicesima sulla pensione, a ridurre la tredicesima e ricalcolare l'importo delle pensioni retributive.

Per il working paper di Fmi, la proposta di abolizione della quattordicesima stabilisce che questa possa essere sostituita da interventi generalizzati contro la povertà (Rei, reddito di inclusione, ad esempio).

Pensioni, diminuire anche la tredicesima

Per il working paper di Fmi, anche la tredicesima dovrebbe subire dei ritocchi, ovviamente in negativo. "Per far rientrare i conti - scrive il Fondo Monetario internazionale nei consigli all'Italia - la tredicesima pensione dovrebbe essere diminuita".

A questi suggerimenti il Fmi aggiunge l'ipotesi di un ricalcolo pensioni retributive: