Pensioni, tutte le opzioni per chi non ha diritto alla quota 100

A quanti anni può andare in pensione un lavoratore che non rientra tra i beneficiari della così detta quota 100? Sono molti i lettori che in questi giorni ci hanno posto questa domanda. Proviamo a rispondere in maniera semplice. Iniziando col dire un’ovvietà (che però per alcuni non è così scontata): ovvero che la quota 100 non è ancora realtà e l’iter dell’approvazione della legge di bilancio è ancora lungo e complicato. Meglio dunque non dare nulla per scontato. Ad oggi, ad ogni modo, i requisiti per andare in pensione sono grossomodo i seguenti:

66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia. 41 anni di contributi a prescindere dall’età per i lavoratori precoci. 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età (pensione anticipata) 42 anni e 3 mesi per gli uomini, a prescindere dall’età (pensione anticipata) 63 anni per l’Ape sociale.

Nel 2019, considerato l’adeguamento della soglia di età alla speranza di vita, se la riforma del governo dovesse andare in porto i requisiti saranno invece i seguenti:

38 anni di contributi per chi ha più di 62 anni. 67 anni per la pensione di vecchiaia (fatta eccezione per chi svolge lavori gravosi). 41 anni e 5 mesi di contributi per i lavoratori precoci. 42 anni e 3 mesi per le donne, a prescindere dall’età (pensione anticipata) 43 anni e 3 mesi per gli uomini, a prescindere dall’età (pensione anticipata) 63 anni e 5 mesi per l’Ape sociale.

Pensioni, le ipotesi sul tavolo

Questo è ovviamente uno schema di massima. Da qui a dicembre tutto può cambiare, a cominciare dai requisiti per accedere all’Ape sociale (che non è ancora chiaro se verrà confermata). Solo ieri il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, ha ad esempio aperto all’ipotesi di una “sterilizzazione dell'aspettativa di vita" per l'accesso alla pensione. Già oggi comunque è in vigore il blocco dell’età per chi svolge lavori gravosi o usuranti, i quali nel 2019 non vedranno crescere i requisiti anagrafici per andare in pensione.

Quanto alla quota 100 il discorso è piuttosto semplice: è necessario avere 38 anni di contributi e 62 anni di età. Non si può dunque parlare di quota 100 pura. Un lavoratore di 63 anni che ne ha "solo" 37 di contributi versati, dovrà aspettare almeno un altro anno.

Anche la quota 41 "pura" è rimandata a data da destinarsi. Già oggi comunque è possibile andare in pensione con 41 anni di contributi, ma può farlo solo chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età. Al lavoratore è richiesto inoltre di aver versato almeno dodici mesi di contributi per periodi di lavoro effettivo (anche non continuativi) svolti prima del compimento del 19° anno di età . Tale requisito è però soggetto al normale adeguamento alla speranza di vita, per cui a partire da gennaio 2019 (salvo eventuali modifiche) verranno richiesti 41 anni e 5 mesi di contribuzione. Per quanto riguarda pensione anticipata e Ape sociale, rimandiamo al sito dell’Inps dove sono elencati nel dettaglio i requisiti richiesti.

Divieto di cumulo per chi sceglie quota 100

Altra possibile novità del 2019 è l'introduzione del divieto di cumulo per chi va in pensione con la quota 100. Di cosa stiamo parlando? Semplice: chi va in pensione non potrà svolgere lavori extra per arrotondare l'assegno. Un meccanismo che nelle intenzioni del governo dovrebbe servire a favorire la staffetta generazionale.

Pensione, l'età del ritiro nel 2018 e 2019 (secondo la normativa vigente)

(Infografica Ansa Centimetri)