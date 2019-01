Pensioni 2019, quando verranno pagate? Il calendario ufficiale con le date mese per mese

In quali giorni verranno pagate le pensioni nel 2019? Quando arriverà l'accredito? Sarà uguale per tutti? In risposta a tutte queste domande dei pensionati italiani è arrivato il calendario ufficiale dell'Inps con le date precise in cui verranno erogati gli assegni previdenziali, mese per mese.

Quando verranno pagate le pensioni: il calendario 2019

Sulla linea di quanto successo nel 2018, anche nel nuovo anno le pensioni verranno pagate il primo giorno bancabile del mese, con la data che slitterà al giorno successivo soltanto nel caso in cui il primo giorno del mese corrisponda ad un festivo. Ma non tutti i pensionati riceveranno l'accredito lo stesso giorno, infatti, in alcuni mesi ci sarà differenza tra chi ha deciso di farsi accreditare l'assegno alle Poste e chi invece ha optato per gli istituti bancari. La discrepanza tra le due avviene nel caso in cui il primo giorno del mese cada di sabato: in questo caso i pensionati che usufruiscono della posta, aperta appunto di sabato, non dovranno attendere, mentre per chi riceve l'accredito in banca il primo giorno utile diventerà il lunedì successivo. Osservando il calendario del 2019 pubblicato dall'Inps, gli unici mesi in cui la pensione arriverà in giorni diversi tra Poste e banche saranno giugno e novembre.

Mese Poste Italiane Istituti di credito Gennaio 3 3 Febbraio 1 1 Marzo 1 1 Aprile 1 1 Maggio 2 2 Giugno 1 3 Luglio 1 1 Agosto 1 1 Settembre 2 2 Ottobre 1 1 Novembre 2 4 Dicembre 2 2

Calendario pensioni 2019: le date degli accrediti mese per mese

Come detto in precedenza, l'accredito avviene nel primo giorno bancabile, l'unica eccezione riguarda il mese di gennaio, in cui le pensioni sono state pagate il 3, ossia il secondo giorno bancabile. Nessuna anomalia per i tre mesi successivi: a febbraio, marzo e aprile il pagamento avverrà il 1° di ciascun mese, essendo tutti giorni bancabili. Il primo 'ritardo' (secondo se teniamo conto anche di gennaio) lo troveremo nel quinto mese dell'anno: il primo maggio si celebra la Festa dei Lavoratori, motivo per cui l'assegno arriverà giovedì 2.

Nel mese di giugno arriva la prima occasione in cui uffici postali e bancari saranno costretti ad erogare gli assegni in date diverse. Per le Poste la data da segnare sul calendario sarà sabato 1 giugno, mentre per gli istituti di credito sarà lunedì 3. Tutto nella norma poi a luglio, con la pensione che dovrebbe arrivare lunedì 1 luglio, e ad agosto con giovedì 1 che oltre ad essere il primo giorno del mese è anche un giorno bancabile. Ci sarà da aspettare un giorno in più a settembre, visto che l'1 cade di domenica, facendo slittare l'arrivo degli assegni a lunedì 2. Ad ottobre i pensionati potranno recarsi in posta o alla banca a partire da martedì, ma il mese più 'problematico' sarà quello di novembre. Ognissanti è ovviamente un giorno festivo e cadendo di venerdì, renderà sabato 2 novembre il primo giorno disponibile, ma soltanto per i pensionati che ricevono la pensione agli uffici postali. Per i clienti degli istituti di credito ci sarà da aspettare fino a lunedì 4 novembre. Infine, ci sarà il mese di dicembre, in cui le pensioni dovrebbero essere erogate lunedì 2 per tutti.