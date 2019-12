Pensioni, calendario di pagamento 2020 e mini aumenti: le novità

Con una circolare diffusa pochi giorni fa (qui il link al documento), l'Inps ha ufficializzato i nuovi valori di riferimento di pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento per il 2020 dopo l'adeguamento degli stessi alla variazione del costo della vita. Di cosa parliamo? In sostanza, l'Inps applica l'indice di rivalutazione dello 0,4% calcolato dall’Istat (ufficializzato con un decreto del 15 novembre 2019 dei ministeri dell’Economia e del Lavoro). Stando alle regole oggi in vigore, l'adeguamento pieno all’inflazione scatta per le pensioni di importo fino a tre volte il minimo del 2019 (minimo che da gennaio 2020 "crescerà" dagli attuali 513,01 euro lordi a 515,07 euro). L'aumento dello 0,4%, dunque, scatterà per le pensioni di importo fino a 1.539,03 euro lordi mensili. Salendo di valore, l'adeguamento si ridurrà.

Pensioni, ecco i mini aumenti del 2020

Il tema della rivalutazione delle pensioni compare anche nella legge di bilancio. Salvo sorprese, a fine anno il Parlamento dovrebbe dare il via libera alla rivalutazione piena anche a chi percepisce da tre a quattro volte il minimo, pensionati che oggi hanno diritto ad una rivalutazione del 97%. Si tratta tuttavia di una differenza minima, quasi impercettibile. Poiché l'Inps ha necessità di predisporre il pagamento delle pensioni il 3 gennaio, non attende l'approvazione della legge di bilancio: se poi la modifica dovesse diventare legge, i pensionati avranno un conguaglio.

Qui sotto, la tabella dello Snals (Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola) con gli aumenti calcolati sulla base delle leggi oggi in vigore, non tenendo conto cioè delle correzioni che eventualmente saranno apportate con la legge di bilancio.

Pagamento pensioni 2020: il calendario completo

Nella stessa circolare Inps, inoltre, è stato pubblicato il calendario 2020 con i giorni di pagamento delle pensioni. L'istituto di previdenza ricorda che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell'Inail vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile. Ecco il calendario completo: