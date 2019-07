Pensioni, l'assegno solo a 73 anni con importo "al limite della sopravvivenza"

Allarme Cgil sulle pensioni: uno studio del sindacato di Corso Italia fa il punto sul combinato disposto della riforma del regime contributivo puro - entrato in vigore nel 1996 - e le norme della riforma Fornero. L'esito è una forte penalizzazione del lavoro povero e discontinuo.

I 40enni precari di oggi alle prese con impieghi part time poveri e saltuari, rischiano, in assenza di un impiego stabile e duraturo, di andare in pensione non prima dei 73 anni con un assegno al limite della sopravvivenza, visto che la legge esclude anche qualsiasi 'integrazione' al minimo.

In pensione a 73 anni o 69 anni

Chi vorrà andare in pensione a 69 anni invece, con importi comunque appena sopra agli attuali 687 euro, dovrà lavorare almeno 20 anni, full time, e percepire non meno di 15mila euro l'anno.

++ articolo in aggiornamento ++

Ricordiamo come già in seguito alla relazione annuale del presidente dell'Inps Tridico il segretario della Cgil Maurizio Landini aveva duramente attaccato: "C'è l'esigenza di una riforma previdenziale che superi davvero la legge Fornero".

Nel dossier presentato dall'istituto di previdenza si metteva in evidenza come nel giro dei prossimi quarant'anni la popolazione complessiva italiana passerà dagli attuali 60 milioni di residenti a circa 46 milioni (come peraltro già indicato dalle stime istat) e se le economiche indicano il persistere nei prossimi trimestri di un trend sul filo tra stagnazione e recessione, tutto ciò peserà sui conti dell'inps.

Pertanto il presidente dell'Istituto di previdenza, Pasquale Tridico aveva rilanciato la proposta di creare un fondo integrativo targato Inps. Una forma di previdenza complementare pubblica gestita dall'Inps, volontaria e alternativa alle forme complementari private che posssa "garantire una prudente gestione dei fondi"