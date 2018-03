Pensioni, quanto costerebbe abolire la legge Fornero secondo il presidente dell'Inps

Pensioni, abolire la riforma Fornero? Non è possibile, secondo il presidente dell'Inps Tito Boeri, che ha spiegato la sua in un videomessaggio di apertura di Nobilita, il festival della cultura del lavoro a Bologna.

"Ormai sono passati 7 anni dalla riforma Fornero, adesso la situazione si è normalizzata: tornare indietro, alla fase precedente, costerebbe tantissimo", ha detto Boeri.

Quanto costa abolire la riforma Fornero?

Ma qual è il costo stimato? "Quello che ha proposto la Lega - ha spiegato Beori - cioè tornare a quota 100, quindi la somma dei requisiti anagrafici e contributivi, oppure di permettere il pensionamento con 41 anni di contributi, quindi senza ripristinare le finestre, ecco: questo costerebbe, secondo i nostri calcoli, circa 90 miliardi in termini di debito pensionistico aggiuntivo".

Non solo. Per il presidente dell'Inps, "la draconiana legge Fornero ha elevato l'eta del pensionamento in modo drastico in una fase di recessione, ma era un provvedimento emergenziale e tornare indietro costerebbe tantissimo". Per le giovani generazioni non ci sarebbero vantaggi dall'abolizione della riforma delle pensioni varata durante il governo dei tecnici del professor Mario Monti. "Cancellare la legge Fornero non è affatto una misura a favore dei giovani - ha chiarito Boeri - scarica sui nostri figli e sui figli dei nostri figli i costi di questo mancato adeguamento".

Il reddito di cittadianza può funzionare?

Il presidente dell'Inps ha parlato anche del reddito di cittadinanza pensato dal Movimento Cinque Stelle che, secondo le previsioni, costerebbe 30 miliardi. "Davveri numeri importanti", ha detto Boeti, mentre secondo i calcoli dell'istituto "un reddito minimo, che serva a ridurre la povertà, potrebbe costare molto meno: si potrebbe costruire una rete di protezione di base anche con 5/7 miliardi".