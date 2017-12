Pensioni, cosa cambia nel 2018

Dal 2018 si andrà in pensione a 66 anni e 7 mesi, soglia uguale anche per richiedere l'assegno sociale. Estesa la platea per Ape sociale, mentre pensioni e prestazioni di assistenza saranno rivalutate sino a un massimo dell’1,1%.

Requisiti per la pensione 2018: cosa cambia

Attualmente la soglia di 66 anni e 7 mesi vale per i lavoratori uomini e dipendenti della Pubblica Amministrazione, ma ci sono delle eccezioni per altre categorie. Le lavoratrici autonome vanno in pensione a 66 anni e un mese, mentre le lavoratrici dipendenti del settore privato a 65 anni e 7 mesi.

Invece dall'1 gennaio 2018 tali requisiti cambieranno. Soglia di 66 anni e 7 mesi per uomini e donne, dipendenti ed autonomi, lavoratori del settore pubblico e privato. Vengono richiesti sempre 20 anni di contributi.

Assegno sociale 2018

Nel 2018 l'importo dell'assegno sociale passerà da 448,07 euro mensili a 453 euro mensili per chi ha diritto alla liquidazione in misura piena, ma potrà essere ottenuto a 66 anni e 7 mesi d'età.

Aumento del trattamento minimo

Il trattamento minimo è la soglia a cui deve essere adeguata la pensione se non si supera un determinato reddito: dal 2018 passerà da 501,89 euro mensili a 507,41 eur

Pensione d'invalidità

Aumenta anche l'importo della pensione di invalidità, conosciuta anche come assegno di assistenza. Dai 282,54 euro attuali si passerà a 279,47 euro mensili.

Pensioni 2018: gli aumenti

Secondo quanto riportato dall'Inps, le pensioni aumenteranno nel modo seguente:

Tasso di rivalutazione pari all’1,1% per le pensioni fino a 3 volte il minimo, cioè fino a 1.522,23 euro mensili.

Tasso di rivalutazione pari all’1,045% per le pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.029,64 euro mensili.

Tasso di rivalutazione pari allo 0,825% per le pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo, cioè fino a 2.537,05 euro mensili.

Tasso di rivalutazione pari allo 0,55% per le pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo, cioè fino a 3.044,46 euro mensili.

Tasso di rivalutazione pari allo 0,485% per le pensioni di importo oltre 6 volte il minimo, cioè oltre 3.44,46 euro mensili.

Assegno d'invalidità 2018: gli aumenti

L'incremento dell'assegno d'invalidità nel 2018 avverrà nel medesimo modo delle altre pensioni, mentre le riduzioni verranno applicate così:

Riduzione del 25% se il reddito prodotto dall’avente diritto supera 4 volte il minimo, cioè supera 2.029,64 euro mensili, 26.385,32 euro annui.

Riduzione del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, cioè 2.537,05 euro mensili, 32.981,65 euro annui.

In caso di assegno ridotto con un importo superiore al trattamento minimo, quindi superiore a 507,41 euro mensili, potrebbe avvenire un ulteriore taglio.

Pensione di reversibilità 2018: gli aumenti

Come detto in precedenza, gli aumenti vanno di pari passo con le altre pensioni, mentre le riduzioni verranno applicate in minor misura, ecco come:

Riduzione del 25% se il reddito prodotto dall’avente diritto supera 3 volte il minimo, cioè supera 1.522,23 euro mensili, 19.788,99 euro annui.

Riduzione del 40% se il reddito prodotto dall’avente diritto supera 4 volte il minimo, cioè supera 2.029,64 euro mensili, 26.385,32 euro annui.

Riduzione del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, cioè 2.537,05 euro mensili, 32.981,65 euro annui.

Ape sociale 2018

Con la legge di Bilancio 2018 sono cambiati i requisiti per le categorie che possono accedere all'Ape sociale, l'anticipo pensionistico a 63 anni a carico dello Stato. A beneficiarne sono i disoccupati di lungo corso, gli addetti ai lavori gravosi in possesso di 36 anni di contributi, i caregiver e gli invalidi dal 74% in possesso di 30 anni di contributi.

Per quanto riguarda i disoccupati, potranno accedere all'Ape sociale quelli che avranno perso il lavoro a causa del termine del contratto, con almeno 18mesi di contratti negli ultimi tre anni e anche chi è stato rioccupato con contratti di lavoro subordinato, di prestazione occasionale o voucher per un un massimo di 6 mesi.

Per i caregiver l'Ape social potrà essere richiesta da chi assise e convive con un disabile, che sia familiare entro il 2° grado, con genitori di età superiore ai 70 anni o che sia affetti a loro volta da patologie invalidanti.

Ape rosa 2018

Per Ape rosa si intende la misura in cui i requisiti contributivi per l'Ape social vengono ridotti per le lavoratrici con figli. Secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2018, lo sconto contributivo è pari ad un anno per ogni figlio, fino ad u massimo di due anni.