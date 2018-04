Anticipo pensionistico, si sblocca l'iter per l'accesso all'Ape volontario

Intesa Sanpaolo è la prima banca a finanziare le richieste di APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) dei lavoratori che, compiuti 63 anni e con un minimo di 20 anni di contributi, vogliano uscire anticipatamente dal lavoro usufruendo di un reddito ponte che li accompagni alla pensione.

Da oggi - si legge in un comunicato - lo strumento di flessibilità, introdotto in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2017 e prorogato fino al 2019, è concretamente richiedibile attraverso il sito dell'Inps.

Il finanziamento si configura come un reddito ponte con una durata massima di 43 mesi, che Intesa Sanpaolo verserà al richiedente fino a quando non inizierà a percepire la pensione di vecchiaia.

L'importo mensile viene stabilito dal richiedente in funzione di quella che sarà la sua futura pensione. Il tasso, fisso dal momento dell`erogazione, è uguale per tutto il sistema bancario: è regolamentato dall`accordo quadro e viene aggiornato ogni due mesi dall`ABI.

Anticipo Pensionistico: che cosa è

L'APE prevede una detrazione fiscale fino al 50% della quota interessi e della copertura assicurativa. Quest`ultima è obbligatoria e viene prestata da una Compagnia terza tutelando gli eredi in caso di premorienza dell`intestatario. La durata del prestito è fissata in 20 anni, ma è possibile richiederne l`estinzione anticipata parziale o totale.