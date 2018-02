Pensioni e Ape volontario: in un giorno ben 65mila simulazioni sul portale dell'Inps

Sono già oltre 1.300 le domande di certificazione per l’Ape volontario, l'anticipo pensionistico oneroso che consente di lasciare il proprio posto di lavoro 3 anni e 7 mesi prima rispetto all'età prevista dalla legge. L'Inps sottolinea che dopo poco più di 24 ore dal rilascio dei servizi relativi all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica sono state fatte “circa 65mila simulazioni sul simulatore messo a disposizione dall’istituto sul portale istituzionale e sono state presentate 1.350 domande di certificazione”.

Pensioni, Ape volontario e simulatore Inps: come funziona

Sul nuovo portale dell'Istituto di Previdenza è disponibile il simulatore che permetterà agli utenti di valutare la convenienza dell'Ape volontario, la durata del prestito, l'importo della rata e dell'anticipo da versare. Sempre attraverso il simulatore, il contribuente potrà da subito presentare la richiesta all'Inps, con il primo assegno che dovrebbe essere erogato tra maggio e giugno. Il simulatore potrà essere utilizzato da tutti i cittadini, senza dover inserire Pin o codice fiscale, per calcolare in via indicativa date, importi e rate della prestazione. “La platea è ampia. Intorno alle 300mila persone per il solo 2018. Dal prossimo anno altre 115mila persone acquisiranno i requisiti per accedervi”, ha spiegato il presidente dell'Inps Tito Boeri. Sul sito dell’Inps “il simulatore è disponibile a tutti e non richiede dati personali o di identificazione. Contemporaneamente – ha detto Boeri – sarà disponibile la procedura per la richiesta di certificazione del diritto alla prestazione che sarà rilasciata da Inps”.

Per l’Ape volontario sono necessari requisiti anagrafici di almeno 63 anni. Il prestito può durare al massimo 3 anni e al minimo 6 mesi e occorrono un minimo di 20 anni di contributi. “Oggi il requisito anagrafico – ha sottolineato il presidente dell’Inps – è 63 anni ma dal 2019 sarà di 63 anni e 5 mesi per l’adeguamento alla speranza di vita”. A breve “arriveranno anche le procedure per il cumulo gratuito tra diverse casse a seguito del lungo periodo di interpretazione della norma”, ha aggiunto. L’Ape volontario decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e verrà erogato in dodici mensilità fino a maturazione di diritto di accesso alla pensione di vecchiaia.