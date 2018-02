Ape volontario, cos'è e come funziona il simulatore Inps

Dalle ore 14 di martedì 13 febbraio, è accessibile e funzionante sul sito dell'Inps il simulatore per il calcolo dell'Ape volontario, l'anticipo pensionistico oneroso che consente di lasciare il proprio posto di lavoro 3 anni e 7 mesi prima rispetto all'età prevista dalla legge.

Simulatore Ape volontario: cos'è

Il simulatore dell'Ape volontario è un servizio online dell'Inps che consente di calcolare in via indicativa l’importo dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la rata di rimborso, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte dell’interessato.

Simulatore Ape volontario: come funziona

Come specificato sul sito dell'Istituto di Previdenza il simulatore è strutturato in quattro sezioni principali:

Accesso: si tratta della prima sezione dedicata all’inserimento dei principali dati anagrafici e all’importo di pensione lorda mensile. Ovviamente, la simulazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica presuppone il requisito contributivo minimo per l’accesso all'Ape che è pari a 20 anni, verificato in fase di certificazione.

I tuoi dati: questa sezione è dedicata all'inserimento dei principali dati personali e di eventuali rate mensili che concorrono alla stima indicativa dell’importo massimo di Ape. In queste zone vanno inserite ipotetiche rate per debiti erariali; assegni di divorzio o di mantenimento dei figli o rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell'anticipo pensionistico.

Inoltre, questa sezione è dedicata alla possibile scelta dei ratei arretrati e del finanziamento supplementare, in base ai requisiti anagrafici del soggetto richiedente e alla data di presentazione della domanda Ape prevista. Tutte informazioni necessarie per la stima della decorrenza e la durata di erogazione dell'Ape.

L'importo Ape: questa è invece la sezione dedicata alla scelta dell'importo di Ape volontario da percepire. Tale somma sarà compresa tra l'importo dei Ape minimo e quello massimo, che sono visualizzabili all'interno della sezione stessa e possono variare da contribuente a contribuente.

La simulazione: l'ultimo step restituisce il risultato di dettaglio della simulazione comprensiva del piano di accumulo relativo alla fase di erogazione Ape, e del piano di ammortamento relativo alla fase di rimborso.