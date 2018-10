In pensione... da una vita: assegni da 40 anni per 750mila italiani

Quota 100, quota 41, superamento della legge Fornero, opzione donna, ape sociale: da mesi si parla di riforma delle pensioni, anche se per ora regna l'incertezza sui tempi e sulle coperture per la "ristrutturazione" promessa dal governo gialloverde. Ma qual è lo stato dell'arte del sistema pensioni in Italia? Al primo gennaio 2018 risultano in pagamento presso l'Inps ben 758.372 prestazioni pensionistiche - comprese quelle ex Inpdap relative ai pagamenti pubblici - liquidate da oltre 37 anni, vale a dire erogate a donne e uomini andati in pensione nel 1980, o anche prima. E' quanto emerge dall'Osservatorio, a cura del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, sulla durata media delle pensioni italiane decorrenti dal 1980 al 2018 per numero, tipologia, genere e gestione. Nel dettaglio, si tratta di 683.392 prestazioni fruite da lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti e agricoli), di cui 546.726 erogate a donne e 136.666 a uomini; per i pubblici, il conto ammonta invece a 74.980 prestazioni, di cui 49.510 liquidate a pensionate di sesso femminile e 25.470 a pensionati uomini.

Più di 750mila italiani in pensione da 40 anni

Se si considera che prestazioni corrette sotto il profilo attuariale, spiegano da Itinerari previdenziali, "dovrebbero durare in media 25 anni, quelle evidenziate dall'ultimo Osservatorio sulla spesa pubblica sono cifre destinate a far discutere: attraverso l’esame in serie storica delle pensioni che sono ancora in vigore all’1 gennaio 2018, a partire da quelle decorrenti dal 1980 (o anni precedenti), il documento, formulato tenendo conto per le età medie attuali la data del 31 dicembre 2017, si propone, infatti, di ricavare alcuni indicatori sull’evoluzione della normativa italiana in ambito pensionistico e sugli effetti prodotti dalle diverse leggi in materia sulla spesa pubblica del Paese, con il chiaro intento di evidenziare errori che ancora gravano sul sistema e, quindi, da non ripetere".

"Se con la riforma Monti-Fornero si è poi passati a un’eccessiva rigidità, è altrettanto vero che tra il 1965 e il 1990 si è persa la correlazione tra contributi e prestazioni, adottando requisiti di enorme favore", spiega Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, nel ricordare che ci vorranno diversi anni per ridurre anomalie, che tuttora appesantiscono il bilancio del welfare italiano. Basterà pensare, come rileva lo studio, che la durata media delle prestazioni erogate dal 1980 o prima è di circa 38 anni per i dipendenti del settore privato e di 41 anni per i lavoratori e 41,5 per le lavoratrici nel caso del settore pubblico.

"Volendo anche tener conto dell’aspettativa di vita, siamo appunto ben oltre il paletto dei 25 anni che dovrebbe rappresentare un buon punto di equilibrio tra periodo di lavoro e tempo di quiescenza: anzi, a oggi - spiega Brambilla - sono in pagamento addirittura 3.806.297 prestazioni che hanno superato la durata di 25 anni e più, pari al 24% circa del totale dei pensionati (circa 16 milioni nel 2017). Si potrebbe dire una sorta di reddito di cittadinanza ante litteram, anche se mascherato da pensione". Tra le categorie maggiormente favorite le donne, cui spetta l’80% delle prestazioni in pagamento da 37 anni e più e il 67% di quelle oltre i 25 anni; pensioni di invalidità, superstiti e vecchiaia le tipologie di prestazioni prevalenti.

Da rimarcare poi che, al gennaio 2018, nel settore privato, risultano ancora in essere, spiegano da 'Itinerari previdenziali', "circa 250mila pensioni dovute a prepensionamenti avvenuti anche con 10 anni di anticipo rispetto ai requisiti allora vigenti: numeri che evidenziano l’uso particolarmente intensivo del prepensionamento fatto sino al 2002 e che in Italia, a differenza di quando non accada in altri Paesi europei, gravano appunto sul bilancio pensionistico anziché essere considerati delle vere e proprie misure di 'sostegno al reddito'". "Analoga la situazione delle invalidità previdenziali: all’1 gennaio 2018 ne risultano in pagamento oltre 948mila (il 6,8% del totale pensioni), di cui con oltre 37 anni ben 328.000 e con 25 e più anni 490mila", aggiunge. Meritevole di particolare attenzione, infine, il caso della pubblica amministrazione - spiega ancora l'Osservatorio - che ha potuto beneficiare di norme estremamente favorevoli per andare in pensione anticipatamente negli anni Settanta-Ottanta e fino ai primi anni Novanta, quando la riforma Amato (1992) e la successiva riforma Dini (1996) posero fine al fenomeno delle 'baby pensioni', maturate cioè a fronte di pochi anni di contributi (dopo 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio utile per le donne sposate o con figli, ad esempio)".

"In questo caso, le prestazioni pensionistiche erogate da oltre 37 anni sono quasi 75mila - spiega l'Osservatorio - con prevalenza, per entrambi i generi, della pensione di anzianità su quella di vecchiaia. Fenomeno dovuto, soprattutto per la platea femminile, a carriere più continuative e lunghe, così come alle maggiori tutele (ad esempio in caso di maternità) un tempo attuate dal settore pubblico rispetto al privato". "Purtroppo, l’Italia - commenta Brambilla - preferisce spostarsi sempre sulle estreme anziché mantenersi in un centro 'equilibrato' e tutto questo ne è il risultato. Pensiamo ad esempio al dibattito sulle pensioni che, nelle ultime settimane, si è concentrato sul 'ricalcolo' delle pensioni oltre i 4.000/4.500 euro, senza invece considerare tutte quelle prestazioni che, pur magari inferiori come importo, sono in pagamento da tempi lunghissimi e senza essere sostenute da un adeguato versamento di contributi".

Età di pensionamento e luoghi comuni

L’Osservatorio Itinerari Previdenziali fornisce, dunque, dati utili anche a sfatare alcuni luoghi comuni, come quelli relativi all’età di pensionamento: "Spesso gli italiani si lamentano perché le età per andare in pensione sono (in alcuni casi anche molto nettamente) più elevate che in passato e aumentano ogni due anni. I motivi, però, sono essenzialmente due: viviamo di più, ed è una bella notizia, e dobbiamo rispettare il patto intergenerazionale mantenendo il sistema in equilibrio. Senza legare l’età pensionabile alla speranza di vita, i rischi sono proprio quelli che emergono analizzando questa vasta schiera di pensioni erogate molti anni fa e ancor oggi in pagamento: lavoratori mandati in quiescenza a età troppo giovani, 'baby pensioni' come quelle del pubblico impiego, casi 'limite' di prepensionamento, pensioni di anzianità concesse prima dei 50 anni e requisiti troppo permissivi per ottenere le prestazioni di invalidità e inabilità".