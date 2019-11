Pensioni, a dicembre bonus e "gratifica di Natale": quando viene pagato l'assegno

Ci siamo. A dicembre oltre all’assegno 'canonico' per i pensionati ci sarà anche la tredicesima, la mensilità aggiuntiva corrispondente a un dodicesimo dell’intera retribuzione annua. L’importo della così detta "gratifica natizia" risulterà minore solo nel caso in cui il titolare della prestazione è andato in pensione dopo l’inizio dell’anno. In tal caso percepirà solo quei ratei relativi ai mesi di pensionamento effettivo.

Per quanto riguarda il pagamento la data è la stessa sia per le poste che per gli istituti bancari. A dicembre però la pensione non arriverà il 1° del mese, che "cade" di domenica, bensì il giorno seguente. I pensionati dovranno dunque aspettare qualche ora in più, ma si tratta ovviamente di un ritardo fisiologico e dovuto esclusivamente a ragioni "di calendario".

Mese Poste Istituti di Credito Gennaio 2019 3 3 Febbraio 2019 1 1 Marzo 2019 1 1 Aprile 2019 1 1 Maggio 2019 2 2 Giugno 2019 1 3 Luglio 2019 1 1 Agosto 2019 1 1 Settembre 2019 2 2 Ottobre 2019 1 1 Novembre 2019 2 4 Dicembre 2019 2 2

Pensioni, a chi spetta il bonus da 155 euro

Ai i percettori di pensione minima a dicembre spetterà anche un bonus di circa 155 euro. Nello specifico, il bonus spetta ai pensionati che nel 2019 hanno percepito una pensione minore o uguale ad 6.596 euro. Se la pensione riscossa è tra 6.596 euro e 6.751 euro è comunque possibile avere il bonus calcolando la differenza tra l'importo percepito e quello minimo.

A gennaio 2020 cambiano gli importi delle pensioni

Se a dicembre arriverà la tredicesima, a gennaio 2020 è la volta degli aumenti, o meglio dei mini-aumenti. Come ogni anno le pensioni verranno infatti adeguate all’inflazione stimata dall’Istat. In sostanza, chi ha diritto alla rivalutazione dovrebbe percepire un aumento dello 0,4%. Si tratta comunque di pochi euro: chi ad esempio ha un trattamento di 1000 euro lordi potrà contare su 3,08 euro in più, chi percepisce 1500 euro lordi avrà un aumento di 4,30 euro al mese. E così via (qui la tabella con tutti gli importi).