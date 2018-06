Pensioni, assegno "maxi" a luglio

Buone notizie in arrivo per i pensionati: a luglio arriva l'agognata quattordicesima, la somma aggiuntiva corrisposta a chi ha almeno 64 anni e un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per avere diritto alla quattordicesima il reddito complessivo non dovrà essere superiore a 1.014,84 euro mensili (escludendo il reddito del coniuge).

La quattordicesima viene erogata in un'unica rata e non è soggetta a tassazione. Ed è pagata d'ufficio, quindi senza inviare alcuna domanda. La legge di bilancio 2017 ha esteso il diritto alla somma aggiuntiva a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Inoltre - spiega l'INPS - è stato incrementato l'importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo.

Quando viene pagata la quattordicesima

La quattordicesima viene corrisposta con l'assegno di luglio se si perfeziona il requisito anagrafico nel primo semestre mentre sarà pagata a dicembre se si raggiungono i 64 anni nel secondo semestre del 2017

Gli importi della quattordicesima (fonte Inps):

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo. Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti Anni di contribuzione per lavoratori autonomi Somma aggiuntiva per il 2016 Somma aggiuntiva dal 2017 Aumento Fino a 15 Fino a 18 336 euro 437 euro 101 Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420 euro 546 euro 126 Oltre 25