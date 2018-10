Pensioni, quando verrà accreditato l'assegno di novembre

Con il mese di ottobre che procede verso la conclusione, una domanda inizia a sorgere nella testa di molti pensionati: quando verrà erogato l'assegno previdenziale di novembre 2018? Come già spiegato in altri articoli sul tema, grazie ad un emendamento alla legge di Bilancio, anche nell'anno in corso le pensioni Inps verranno accreditate il primo giorno bancabile del mese. Ma ovviamente, non sempre il primo giorno del mese coincide con un giorno lavorativo. Proprio per questo motivo il prossimo mese, novembre 2018, l'assegno previdenziale verrà erogato con un leggero ritardo rispetto alla norma. Nulla di trascendentale: essendo il 1° novembre un giorno festivo in cui si festeggia Ognissanti, la festa cristiana che celebra insieme la gloria e l'onore di tutti i santi, il primo giorno bancabile sarà quello successivo, ossia venerdì 2 novembre.

Per la maggior parte dei pensionati non sarà certo una sorpresa. Infatti non si tratta della prima volta nel 2018 in cui le pensioni vengono erogate successivamente al primo giorno bancabile del mese, per banali motivi di calendario. Lo slittamento avviene nel caso in cui tale data cada in un giorno festivo o nel fine settimana. A gennaio ed aprile le pensioni erano state pagate il 3, mentre per maggio e luglio il giorno del pagamento è stato il 2.

Anche a dicembre ci sarà un ritardo, ma non per tutti i contribuenti: il primo dicembre sarà un sabato e chi ritira l'assegno pensionistico negli uffici postali potrà riceverlo già il 1°, mentre chi lo si avvale degli Istituti di credito dovrà attendere fino a lunedì 3 dicembre. Questa differenza è determinata dal fatto che le Poste operano un giorno in più a settimana ( il sabato) rispetto alle banche.

Per maggiore chiarezza sulle date in cui verranno erogate le pensioni, riportiamo di seguito il calendario dell'Inps valido per il 2018.

Pagamento pensioni: il calendario 2018 dell'Inps