Pensioni, a chi spetta il bonus di 155 euro in arrivo a dicembre

A chi spetta il bonus di 155 euro in arrivo insieme alla tredicesima di dicembre? Negli ultimi giorni, su diversi siti di informazione, si parla insistemente di una sorta di "gratifica" che verrà corrisposta con l’assegno di dicembre. Vediamo insieme come stanno le cose. Com’è normale che sia molti pensionati si stanno chiedendo se riceveranno anche loro il compenso aggiuntivo che si andrebbe a sommare alla tredicesima. In tanti purtroppo resteranno delusi: il bonus da 155 euro spetta infatti solo a chi percepisce una pensione particolarmente bassa, e dunque - benché non ci siano stime esatte sulla platea - saranno in pochi a riceverlo.

Pensioni, bonus di 155 euro a dicembre: a chi spetta

Per ottenere il beneficio è infatti necessario soddisfare determinati requisiti. Nello specifico, il bonus spetta ai pensionati che nel 2019 hanno percepito una pensione minore o uguale ad 6.596 euro. Se la pensione riscossa è tra 6.596 euro e 6.751 euro è comunque possibile avere il bonus calcolando la differenza tra l'importo percepito e quello minimo.

In sostanza il "premio" spetta in misura piena se la pensione non supera il trattamento minimo e in misura ridotta se non supera l'importo del trattamento minimo più l’importo del bonus.

Pensioni, i limiti di reddito per ricevere il bonus

Ci sono però anche dei limiti di reddito di cui tenere conto. Si ha infatti diritto al bonus se il pensionato ha un reddito individuale inferiore o uguale ad 9.894 euro. Se coniugato il reddito deve essere inferiore o uguale ad 19.798 euro.

Ci sono poi altri paletti. Il bonus non è previsto per alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali erogati dall'INPS: pensione di invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale, rendita facoltativa di vecchiaia, rendita facoltativa d'inabilità, pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità, pensioni a favore delle casalinghe, assegni di esodo, isopensione.

In arrivo la "gratifica natalizia"

Chi non percepisce il bonus ha ovviamente diritto alla tredicesima, che sarà pagata lunedì 2 insieme all’assegno di dicembre. L’importo corrisponde a un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, ma se il titolare della prestazione non è andato in pensione ad inizio anno, percepirà solo i ratei relativi ai mesi di pensionamento effettivo.