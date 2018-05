Pensioni, crescono gli importi: le cose da sapere sugli assegni

Dal 2016 al 2017 sono aumentate le pensioni liquidate e anche gli importi medi mensili erogati. Ad affermarlo sono i dati pubblicati nell'ultimo Osservatorio dell'Inps aggiornato al mese di maggio. Le pensioni liquidate ai lavoratori del settore pubblico nel 2017 sono state 124.464, in aumento dell'8,4% rispetto all'anno precedente, in cui erano stati 114.833. Per quanto riguarda gli importi medi mensili si è passati da 2.018,33 euro del 2016 ai 2.069,42 euro nel 2017, con incremento percentuale del 2,5%.

Una pensione pubblica su due è stata anticipata

Sul totale delle pensioni pubbliche liquidate nel 2017 (124.464), poco più della metà (il 51,6%), sono assegni di anzianità o anticipate con importi complessivi annui pari a 2.201,6 milioni di euro (65,8% del totale). Sempre secondo i dati dell'Istituto di Previdenza, si nota come le pensioni ai superstiti rappresentino il 30,5% del totale come numero e il 16% come importo mentre le pensioni di vecchiaia e di inabilità siano rispettivamente circa il 12% e il 6% sia nel numero sia nell'importo.

Una categoria particolarmente affollata dunque quella delle pensioni di anzianità come si riscontra anche rispetto alla composizione delle pensioni pubbliche vigenti al 1 gennaio 2018. Su un totale di 2,8 milioni di assegni, infatti, quelle di anzianità o anticipate ammontano al 56,8% del totale con importi complessivi annui pari a 43.573,4 milioni di euro; il 13,4% invece sono pensioni di vecchiaia per un importo complessivo di 11.244,4 milioni di euro; le pensioni di inabilità sono il 7,9% e il restante 21,8% è costituito, complessivamente, dalle pensioni erogate ai superstiti di attivo e di pensionato.

Sport e spettacolo, crescono le pensioni

Pensioni dei lavoratori dello sport e dello spettacolo in crescita. Lo certifica l'Osservatorio Inps che registra come gli assegni vigenti all'1.1.2018 ammontino complessivamente a 58.043 di cui 55.666 a carico del fondo dei lavoratori dello spettacolo e 2.377 del fondo degli sportivi professionisti. Numeri entrambi in salita: mentre la gestione dei lavoratori dello spettacolo ha visto aumentare il numero delle prestazioni e dell'importo complessivo annuo rispettivamente dello 1,7% e dello 1,1%, la gestione degli sportivi ha fatto registrare un incremento numerico delle pensioni del 5,3% e un incremento dell'importo complessivo annuo in pagamento del 1,1%.