Pensioni, il prossimo assegno sarà più ricco ma per qualcuno arriverà dopo

Il mese di dicembre 2018 sarà piuttosto generoso per i pensionati italiani. In attesa di scoprire cosa cambierà dal punto di vista previdenziale nel 2019, con la possibile introduzione della 'Quota 100', i destinatari dell'assegno pensionistico possono consolarsi con un dicembre dal doppio accredito. Infatti, oltre al consueto cedolino, arriverà anche la tredicesima.

Una sorta di doppia pensione che non sarà però uguale per tutti. Per i pensionati usciti dal lavoro dopo gennaio 2018, la tredicesima verrà composta soltanto per i mesi relativi all'effettivo pensionamento. Per esempio, un lavoratore andato in pensione a giugno percepirà una tredicesima inferiore a quella di uno uscito dal lavoro a febbraio. Una boccata d'ossigeno per tutti, soprattutto in vista delle festività natalizie.

Pensioni dicembre 2018: quando arriverà l'accredito

Per una pensione generosa, alcuni destinatari, dovranno avere un po' di pazienza in più. Come stabilito dalla legge di Bilancio 2018, per tutto l'anno il pagamento delle pensioni è stato effettuato il primo giorno bancabile di ogni mese. Nel caso in cui il giorno coincida con una festività o un giorno non bancabile, l'accredito slitterà fino alla prima data disponibile.

Nel caso del mese di dicembre 2018, l'1 sarà un sabato, motivo per cui i pensionati che ricevono l'accredito presso gli uffici postali (aperti il sabato) potranno ricevere la pensione il primo giorno del mese, mentre per i clienti delle banche chiuse il sabato il primo giorno per avere accesso alla pensione sarà lunedì 3 dicembre.

Pagamento pensioni 2018, il calendario aggiornato