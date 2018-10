Via le pensioni agli ebrei vittime di leggi razziali e ai perseguitati dal fascismo

Solo un errore tecnico? Si attende la replica dell'esecutivo. Il decreto fiscale in pratica cancella il sostegno dello Stato per perseguitati politici e razziali, oltre che per i pensionati di guerra. Si tratta di un taglio da 50 milioni al Fondo istituito al ministero dell’Economia, con effetto immediato. A denunciarlo sono le comunità ebraiche italiane.

E' quel che si legge nell’allegato tabellare al Decreto-Legge n. 119/18: si prevede, tra le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri, anche un importo pari a 50 milioni del "sostegno in favore dei pensionati di guerra e dei perseguitati politici e razziali", che verrebbe quindi eliminato, di cui oggi sono assegnatari, sotto forma di indennizzo, i sopravvissuti alle persecuzioni razziali del regime fascista e i perseguitati politici antifascisti.

Gli assegni sono di circa 500 euro al mese, destinati ai nati prima del 1945. Come riporta oggi la Stampa, si tratta di "alcune migliaia di cittadini". In origine la legge Terracini era rivolta ai perseguitati politici. Da circa trent'anni ne hanno potuto beneficiare anche esponenti della Comunià ebraica. Per ricevere l'assegno bisognava presentare una documentazione che attestasse persecuzione politica o razziale e bisognava avere un reddito annuo inferiore ai 17mila euro.

Fiano e Carfagna: "Vergogna"

"A 80 anni dalle Leggi Razziali. Correggete subito questa vergogna". Così il deputato dem Emanuele Fiano della presidenza del Gruppo Pd della Camera su Twitter. Il riferimento è alla misura contenuta nel decreto fiscale che prevede la cancellazione della pensione concessa finora alle vittime delle leggi razziali.

"Come denuncia l'Unione delle Comunità ebraiche italiane - riferisce una nota del Pd - il governo Lega-M5s taglia gli assegni previsti fin dal 1955 alle vittime delle leggi razziali e a chi è stato vittima di persecuzioni politiche durante il fascismo. Parliamo di importi pari a 500 euro al mese destinati a persone nate prima del 1945, che quindi oggi hanno superato i 70 anni di età. Le risorse 'risparmiate' sono pari a 50 milioni di euro".

"È una vergogna insopportabile che il decreto fiscale del governo annulli gli effetti della legge Terracini del 1955 e tagli i fondi per i modesti assegni a favore chi ha subito le persecuzioni fasciste perché di religione ebraica o oppositore del regime. Ci auguriamo che sia un errore tecnico e non una scelta deliberata, ma noi presenteremo un emendamento che ripari questo insulto alla memoria e alle persone che hanno patito e combattuto l'antisemitismo e la dittatura". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.

Pur di fare cassa e finanziare il #DLfiscale, il governo cancella sussidi e #pensioni a perseguitati politici e razziali : con i simboli si cancella la memoria stessa, proprio a ottant’anni dalle #LeggiRazziali . Non sono #pensionidoro !! #Vergogna #GovernoDelCambiamento pic.twitter.com/Zrzf5r2bf0 — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) 29 ottobre 2018

La presidente dell'Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane) Noemi Di Segni ha scritto al premier Giuseppe Conte: un ripensamento è ancora possibile.