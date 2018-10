Pensioni, età e penalità: ecco come cambiano i calcoli degli assegni

Rivedere la flessibilità in uscita e l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla crescente aspettativa di vita: l'Ordine degli attuari giudica positivamente l'eventuale introduzione di elementi di flessibilità nella legge Fornero che disciplina il sistema delle pensioni in Italia e invita il governo a inserire "meccanismi di gradualità e penalizzazioni" nella riforma delle pensioni.

Per i professionisti di previdenza e welfare è essenziale non sovvertire il vincolo rappresentato dalla disponibilità di adeguate risorse economiche nell'ambito del bilancio dello Stato.

In particolare, spiegano dall'Ordine degli attuari, qualsiasi intervento, come ad esempio l'anticipazione dell'età pensionabile, genera squilibrio e quindi costi che devono trovare una copertura.

"Questa copertura può essere implicita, come nel caso di eventuali penalizzazioni per chi va in pensione in anticipo, oppure esplicita, come quando è realizzata con il ricorso a risorse esterne derivanti dal bilancio dello Stato e da una adeguata politica occupazionale per assicurare maggiori entrate contributive e, indirettamente, maggior gettito fiscale".