"Smonteremo la Fornero pezzetto per pezzetto". Ma sulle pensioni la beffa è dietro l'angolo

Matteo Salvini torna a parlare di pensioni. In molti ieri hanno notato che nel suo discorso in aula, il premier Giuseppe Conte non ha parlato mai di pensioni e non ha fatto accenno alle riforme promesse dal governo gialloblù in materia previdenziale. Ma per Salvini la decisione di non toccare il tema è dovuta al fatto che "c’è un contratto di governo di 40 pagine" e se Conte lo avesse letto tutto "sarebbe ancora in Senato adesso".

Il ministro dell’Interno ribadisce con fermezza la linea dell’esecutivo: sulla legge Fornero "l’impegno è sacro, la smonteremo pezzetto per pezzetto" ha detto parlando a Radio anch’io. Quanto ai tempi Salvini chiede un po' di pazienza: "Siamo al governo da 5 giorni…".

In pensione a 64 anni di età (o con 41 anni di contributi)

L'impianto della riforma sembra ormai confermato: potrà lasciare il lavoro chi, tra contributi ed età, raggiunge il quoziente 100, ovvero 64 anni di età e 36 di contributi. Chi ha versato almeno 41 anni e 6 mesi di contributi potrà invece andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica. C’è però molta incertezza sui costi e sulle coperture. Secondo il governo una siffatta riforma costerebbe circa 5 miliardi l’anno, ma si tratta di una stima molto ottimistica.

Ape Sociali e coperture, i nodi da sciogliere

Non è chiaro inoltre se per finanziare la riforma verrà abolita l’Ape Sociale, ovvero la possibilità per determinate categorie di lavoratori (tra cui i disoccupati e chi svolge attività usuranti) di andare in pensione a 63 anni di età. Se così fosse queste categorie di lavoratori potrebbero essere penalizzate dalla nuova riforma. E non è tutto. In ballo c’è il taglio delle così dette pensioni d’oro, un provvedimento che rischia di trasformarsi in un autogol per il nuovo esecutivo.





Tagli alle pensioni d’oro, il rischio beffa è dietro l’angolo

Sulle pensioni da cinquemila euro in su, come per i vitalizi agli ex parlamentari, si procederà infatti ad un ricalcolo sulla base dei contributi effettivamente versati. Secondo una ricerca realizzata da "Tabula-futuro e previdenza", "in media si può stimare che lo squilibrio tra contributi e prestazioni per pensioni superiori a 5.000 euro netti mensili si collochi attorno al 5-6 %". In pratica una pensione di 10mila euro lordi al mese, subirebbe un taglio di circa 284 euro al mese (il 4,9%) e da 5837 euro netti sarebbe portata a circa 5.553 euro.

Secondo molti osservatori una riforma così concepita - per quanto per certi versi giusta e doverosa - potrebbe essere stoppata dalla Corte Costituzionale in quanto andrebbe a ledere i così detti "diritti acquisiti".

Pensioni d'oro? Con la flat tax assegni più alti

Ma se anche dovesse arrivare il via libera della Consulta, la beffa è dietro l'angolo. Sì perché se la flat tax dovesse diventare realtà, la sforbiciata per le pensioni alte sarebbe ampiamente compensata dal taglio delle tasse. E così, si legge ancora nello studio di Tabula, un pensionato che percepisce un assegno di 5800 euro al mese se ne vedrebbe sottratti 284, ma ne risparmierebbe ben 1958 di tasse . In pratica la sua pensione aumenterebbe di 1674 euro.

Salvini: "Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse"

Ma per Matteo Salvini "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse". Questa mattina il leader della Lega e ministro dell'Interno è tornato a parlare di Flat tax ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio1). Chi guadagna di più "spende e investe di più.. " ha detto Salvini. "L'importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Il nostro obiettivo è che tutti riescano ad avere qualche lira in più nelle tasche da spendere".