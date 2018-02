Pensioni, cambiano i requisiti: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Pensioni, l'età in cui ci si potrà ritirare dal lavoro contando sull'assegno dell'Inps non è uguale per tutti gli italiani: ci sono infatti 15 professioni che danno diritto ad andare in pensione in anticipo.

In pensione a che età: requisiti vecchi e nuovi

Dal 2019 per tutti i lavoratori l’età pensionabile sale a 67 anni mentre gli impiegati delle mansioni più gravose possono approfittare del congelamento e continuare a richiedere la pensione con 66 anni e 7 mesi d’età anagrafica. E' stato firmato dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti il decreto che esenta i lavoratori impiegati in mansioni più gravose dall'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita. Il decreto, firmato lo scorso 2 febbraio, entro la fine del mese sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale per poi entrare ufficialmente in vigore.

Blocco età pensionabile, decreto in Gazzetta entro febbraio

Il provvedimento che blocca l'aumento dell'età pensionabile fa parte di pacchetto di modifiche al sistema previdenziale che mitiga gli effetti della riforma pensionistica introdotta dalla Legge Fornero. Un annuncio atteso e che stabilisce le disposizioni per l'esenzione dall’aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019: in pratica 15 categorie di lavoratori potranno uscire dal lavoro con i requisiti validi prima dell’innalzamento.

Pensioni: età pensionabile, categorie escluse dall'aumento

Il provvedimento firmato dal ministro del Lavoro blocca l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza per 15 categorie di lavoratori. Le professioni escluse dall'aumento dell'età pensionabile sono:

insegnanti di scuola d’infanzia ed educatori degli asili nido; macchinisti ferroviari; camionisti; infermieri ed ostetriche con lavoro organizzato in turni; siderurgici e operai dell'industria estrattiva; muratori e operai dell'edilizia e della manutenzione di edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione di edifici; facchini e addetti allo spostamento merci; badanti e addetti all'assistenza di persone non autosufficienti; operatori ecologici e raccoglitori e separatori di rifiuti; conciatori di pelli e pellicce; marittimi; pescatori; braccianti agricoli; stampatori a caldo.

Pensioni ultime notizie: decreto attuativo a breve in Gazzetta

Chi attende che il blocco dell'età pensionabile diventi effettivo dovrà attendere che il decreto attuativo sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per la promulgazione. In un primo momento questo decreto era previsto come operativo entro fine gennaio. Però i ritardi accumulati hanno fatto slittare in avanti la data di almeno tre settimane.

La nuova regolamentazione permetterà il pensionamento senza il previsto adeguamento alla speranza di vita a circa 49.800 lavoratori entro il 2020.

Questi lavoratori si andranno ad aggiungere ai 69.400 lavoratori che potranno usufruire dell'Ape sociale (che consente l'uscita dal mercato del lavoro anche con 4 anni di anticipo) o i precoci che potranno andare in pensione con 41 anni di contributi a qualsiasi età​.

