Salvini a tutto campo: "Pensioni, sì a quota 100. E via le accise più vecchie sulla benzina"

"Entro il 2018 daremo segnali concreti sulla flat tax, sulla Fornero e sulla pace fiscale". A confermarlo il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista a "Circo Massimo" su Radio Capital.

La riforma Fornero, ha detto Salvini, "la smonteremo ripartendo da quota 100". Salvini ha poi aggiunto che "la cancellazione delle accise più vecchie, odiose ed ipocrite sulla benzina, rimane uno dei nostri obiettivi; è uno dei dossier aperti, ci stiamo lavorando".

Salvini: "Europa, sui migranti basta ipocrisia"

"Vorrei che finisse l'ipocrisia per cui si dice viva l'Europa e poi paga l'Italia". Il vicepremier e ministro dell' Interno commenta i risultati del vertice europeo, sottolineando però di non fidarsi "delle parole, vediamo che impegni concreti ci sono".

"Il principio fondamentale era e continua a essere la protezione delle frontiere esterne e fare investimenti veri in Africa perché 'unico modo per bloccare l'esodo è permettere a quelle ragazze e a quei ragazzi di avere un futuro nelle loro città" ha aggiunto Salvini.

"Porti chiusi alle Ong tutta l'estate"

La chiusura alle Ong è totale. "Le navi delle Ong non vedranno più l'Italia, la vedranno solo in cartolina" dice il vicepremier e ministro dell'Interno. "I porti saranno chiusi per tutta l'estate" alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. "L'Italia non sarà sola a comportarsi così - ha aggiunto Salvini - Ma continueremo a salvare tutti quelli che sono da salvare, con gli Stati che faranno gli Stati".

"Con Di Maio e Toninelli ce la ridiamo"

"Spesso messaggiamo con Di Maio e Toninelli, e ce la ridiamo delle ricostruzioni giornalistiche iperfantasiose" continua Salvini, che conferma la solidità del legame con il M5s: "Dureremo più di tutta la legislatura, più di una legislatura".