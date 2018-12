Quando arriva la pensione a gennaio 2019

Le pensioni saranno in pagamento due giorni dopo Capodanno. Poste Italiane informa che in tutti gli uffici postali le pensioni saranno in pagamento a partire da giovedì 3 gennaio 2019. La pensione potrà essere riscossa direttamente allo sportello durante gli orari di apertura, oppure dagli Atm Postamat (fino a 600 euro al giorno, 24 ore su 24) se si è in possesso della carta Libretto o della carta Postamat. Anche per coloro che hanno optato per gli istituti bancari, la data sarà la medesima.

Pensioni 2019, quando saranno pagate: calendario

Calendario alla mano, in un solo mese dell'anno nuovo le pensioni saranno pagate il giorno 4 (e solo perchi opta per l'accredito in banca), in due mesi saranno pagate il giorno 3, in vari mesi saranno pagate il giorno 2. In base alle attuali norme, le pensioni vengono pagate il primo giorno di ogni mese, tranne in casi in cui quelle date cadano in festivi o giorni non bancabili. In quel caso il pagamento slitterà al primo giorno possibile. C'è però una differenza tra chi si fa accreditare la pensione alle Poste e chi invece ha optato per gli istituti bancari. Infatti gli uffici postali sono aperti anche di sabato, al contrario della maggior parte delle banche (aperte fino al venerdì), quindi è possibile che in alcuni mesi qualche pensionato debba aspettare qualche giorno in più

Mese Poste Istituti di Credito Gennaio 2019 3 3 Febbraio 2019 1 1 Marzo 2019 1 1 Aprile 2019 1 1 Maggio 2019 2 2 Giugno 2019 1 3 Luglio 2019 1 1 Agosto 2019 1 1 Settembre 2019 2 2 Ottobre 2019 1 1 Novembre 2019 2 4 Dicembre 2019 2 2

In che giorno arriva le pensione?

La legge di bilancio dello scorso anno ha stabilito che la pensione arriva il primo giorno bancabile del mese, andando così oltre la riforma del 2015 nella parte che fissava il pagamento dei trattamenti previdenziali da parte dell’INPS nel secondo giorno bancabile del mese. Il pagamento delle pensioni al secondo giorno bancabile avrebbe potuto creare qualche disagio ai pensionati italiani, poiché per alcune mensilità l’accredito sarebbe slittato al quarto giorno del mese. Nel 2019, accadrà solo a novembre.