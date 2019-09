Pensioni, la vera novità del 2020 può riguardare i giovani

Sulle pensioni il governo Pd-M5s è atteso alla prova dei fatti. Quota 100 confermata per il 2020, ma ora tutte le attenzioni sono rivolte altrove. "E' allo studio del governo un fondo complementare di previdenza per i giovani. È nel programma di governo e intendiamo portarlo avanti''. Lo sottolinea il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, in occasione della convenzione con Confapi. Di che cosa si tratta? Certo è che un intervento che in ottica di previdenza sociale guardi anche ai giovani che iniziano a versare contributi sempre più tardi e che, a causa delle dinamiche attuali del mercato del lavoro, li versano meno di una volta e con intervalli di tempo anche lunghi, è urgente.

Si parla da tempo dell’ipotesi dell’introduzione di una pensione di garanzia per i giovani che si ritrovano in una situazione di evidente svantaggio a causa del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, di livelli retributivi bassi e di possibili periodi di vuoto contributivo. Ma come fare per implementare un fondo per i giovani? Una prima soluzione potrebbe essere quella di dotare il regime contributivo di un meccanismo, che sia legato agli anni di contributi e all’età di uscita, che funzionerebbe come l’integrazione al minimo prevista nell'attuale regime retributivo e che di fatto garantisce una soglia mensile minima con un contributo pubblico erogato dall’Inps. Altre ipotesi sono sul tavolo del ministro del Lavoro: se ne saprà di più nelle prossime settimane.

Pensioni, Cisl e Cgil contro il fondo complementare per giovani

L'ipotesi però non piace ai sindacati. Il numero uno della Cisl, Anna Maria Furlan, esprime scetticismo sulla proposta lanciata già ieri dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico di una forma di previdenza complementare pubblica gestita dall'Inps. A margine della firma da parte di Confapi della convenzione per l'attuazione del Testo unico sulla rappresentanza, Furlan ha commentato: "Abbiamo fondi contrattuali importanti, per lavoratori e lavoratrici. Credo che l'Inps si debba concentrare sull'ottima gestione della prima gamba della previdenza".

'Per dare una pensione ai giovani non si passa per un fondo di previdenza complementare''. Lo sottolinea il leader della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo alle domande dei giornalisti sul fondo complementare previdenziale per i giovani presso l'Inps.

Nei piani di Tridico e del ministero del Lavoro il fondo sarebbe volontario e aperto a tutti. "Così si realizza anche una sorta di pensione di garanzia", ha sottolineato Tridico all'Ansa. Il presidente dell'Inps ha anche parlato dei risparmi stimati per quest'anno da Quota 100 e Reddito di cittadinanza: in totale, ammontano a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1,5 miliardi da Quota 100 e circa un miliardo dal Reddito. Invece, ha proseguito, "per il prossimo anno si prevede un risparmio più importante" da Quota 100, ovvero la misura sperimentale che consente di andare in pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Di Maio: "Quota 100 e reddito di cittadinanza non si toccano"

Quota 100 e reddito di cittadinanza non si toccano, per Luigi Di Maio. Il capo politico M5s lo dice a `Porta a porta': "Per me non si toccano, una delle prime cose che ho detto al tavolo sulla legge di bilancio". Certo, ammette Di Maio, ci sono meno richieste del previsto per il prossimo anno sia per il reddito che per `quota cento' e "questo ci ha consentito di risparmiare dei fondi". Ma sono "misure che rivendico e che chiedo di confermare, e siamo d'accordo a confermarle".