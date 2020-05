Pensioni giugno, al via da domani il pagamento anticipato: tutte le date cognome per cognome

Pensioni, via al pagamento anticipato di giugno 2020. E' già accaduto ad aprile e a maggio. Come già avvenuto nei mesi scorsi, anche a giugno il pagamento delle pensioni sarà anticipato. Lo ha annunciato l’Inps in una nota, fornendo il calendario completo delle erogazioni e le istruzioni per accedere online al cedolino della pensione. Si parte a metà settimana. I pagamenti avverranno in giornate diverse a partire dal 27 maggio, dicono dall'Inps, specificando che “per coloro che hanno scelto di ricevere la pensione presso un istituto di credito, il pagamento sarà effettuato lunedì 1° giugno, primo giorno bancabile del mese. Per coloro che riscuotono con qualunque modalità presso Poste Italiane SpA, anche per questa mensilità opera l’anticipo del pagamento previsto dall’ordinanza 19 marzo 2020, n. 652".

Tecnicismi a parte, arriviamo al punto: il calendario è stato così opportunamente scaglionato in base alle lettere iniziali dei cognomi.

Pensioni giugno 2020: date pagamenti per cognome

mercoledì 27 maggio cognomi dalla A alla B

giovedì 28 maggio cognomi dalla C alla D

venerdì 29 maggio cognomi dalla E alla K

sabato 30 maggio (mattina) cognomi dalla L alla P

lunedì 1 giugno cognomi dalla Q alla Z

Sempre valida anche la convenzione tra Poste e Carabinieri che consente ai cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che vivono soli o lontano dai familiari, di ottenere la consegna della pensione al proprio domicilio delegando al ritiro i Carabinieri.

Seguirà l’ordine alfabetico anche l’erogazione delle pensioni di invalidità, per le quali - fa sapere Inps - è stato “disposto il pagamento di uno specifico assegno, con la motivazione di pagamento provvisorio”. Ciò significa che, siccome le visite agli uffici medico-legali sono state sospese a causa dell’emergenza coronavirus, l’Istituto potrà chiedere la restituzione della somma “qualora il giudizio medico-legale non confermi la spettanza dell’assegno”.