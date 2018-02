Italiani in pensione più tardi, ma con assegni previdenziali più pesanti

Gli italiani vanno in pensione più tardi ma si godono poi una previdenza più ricca, secondo quanto emerge dai dati dell’Inps sui flussi di pensionamento del 2017. Nel 2017 il valore delle pensioni è aumentato del 7,1%, a 1.039 euro, contro i 970 del 2016. Per la prima volta, dunque, l'importo medio dei nuovi assegni ha superato i mille euro. Nel dettaglio, si va dai 2.275 euro al mese per le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti ai 239 euro delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori parasubordinati. Tra le due categorie, gli artigiani e i commercianti, con pensioni di vecchiaia rispettivamente pari a 842 euro e 927 euro.

Pensioni, sale l'età media

L’età media di pensionamento è salita a 66,7 anni, contro i 66,4 anni del 2016. Nel dettaglio, l'età di decorrenza per le pensioni di vecchiaia l'anno scorso è stata di 66,6 anni per gli uomini (come nel 2016) e di 64,8 per le donne (invece dei 64 anni dell'anno precedente) mentre le pensioni di anzianità sono scattate a 61,2 anni (61 nel 2016) per i lavoratori e a 59,9 per le lavoratrici (59,6 nel 2016). L'età per gli assegni di invalidità è invece rimasta invariata per gli uomini, attestandosi a 53,8 anni, mentre per le donne è aumentata dai 51,6 anni del 2016 ai 51,8 anni del 2017.

Aumenta il numero di pensioni liquidate nel 2017

Il numero di pensioni liquidate nel 2017 è aumentato del 6,2%, passando dalle 486.076 del 2016 alle 516.706 dell'anno passato. In aumento anche quelle di vecchiaia, pari a 155.592 rispetto alle 125.436 del 2016 (+24%) mentre quelle anzianità/anticipate sono ammontate a 140.193 rispetto alle 120.371 dell'anno precedente (+16,4%). In calo invece le pensioni di invalidità - che passano dalle 51.424 del 2016 alle 41.432 del 2017 - e quelle ai superstiti, pari a 179.489 rispetto alle 188.848 dell'anno precedente.

Nel 2017 sono aumentate le liquidazioni di pensioni sopra i 3mila euro, passate dalle 16.015 del 2016 alle 20.041 certificate al 2 gennaio 2018. In calo invece le pensioni sotto i 500 euro, pari nel 2017 a 40.505 contro le 47.268 registrate nell'anno precedente; mentre salgono a 46.309 rispetto alle 43.701 registrate nel 2016 le pensioni tra i 1.000 e i 1.500 euro, così come aumentano a 34mila (rispetto alle 29.700 dell'anno precedente) quelle da 1.500 a 2.000 euro e le pensioni fino a 2.999 euro pari a 32.958, rispetto alle 28.910 del 2016.

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala