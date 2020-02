Pensioni, arrivano trattenute e rimborsi: perché a marzo l'importo potrebbe variare

A marzo l’importo dei trattamenti previdenziali potrebbe variare a seconda dei crediti o dei "debiti" di natura fiscale maturati dai singoli pensionati. Di cosa stiamo parlando? Come ricorda l’INPS, nella mensilità di marzo verranno infatti trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2019. Il recupero di queste trattenute, si legge sul sito dell’ente previdenziale, viene effettuato in 11 rate nell’anno successivo. Non è tutto: l’INPS specifica infatti che con le pensioni in pagamento a marzo scatterà anche l’addizionale comunale in acconto per il 2020, che proseguirà fino a novembre 2020.

Perché a marzo l'importo della pensione potrebbe variare

Inoltre è stato effettuato il ricalcolo dell’IRPEF pagata nel 2019: chi ha pagato meno di quanto avrebbe dovuto si troverà una trattenuta sull’assegno della pensione, e "laddove l’importo della pensione non sia sufficientemente capiente", l’importo da restituire sarà spalmato sui ratei mensili successivi. L’ente previdenziale specifica inoltre che per chi percepisce meno di 18mila euro annui (lordi), se superiore ai 100 euro la trattenuta verrà effettuata con rate di pari importo fino alla mensilità di novembre.

Pensioni, chi avrà il rimborso

Ci sono però anche delle buone notizie. Con la pensione di marzo arriverà infatti il rimborso dei crediti IRPEF per quei pensionati che nel 2019 hanno versato più del dovuto. Insomma, se per qualcuno ci sarà una trattenuta, altri riceveranno una gradita sorpresa. Non essendo soggette a tassazione, nessun conguaglio è invece previsto per le prestazioni di invalidità e le pensioni sociali. A questa pagina è possibile trovare tutte le informazioni sul cedolino relativo alle pensioni di marzo.

Quando verranno pagate le pensioni di marzo

Dal momento che il 1° marzo è domenica, le pensioni saranno pagate lunedì 2 (primo giorno bancabile), sia per quanto riguarda le banche che per quanto riguarda gli uffici postali. In basso il calendario completo.