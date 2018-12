La Naspi arriva sul cellulare, ma anche i bonus Inps e il simulatore delle pensioni

L'Inps arriva sul telefonino: dal bonus asilo nido, con la possibilità di allegare foto della fattura scolastica, al simulatore dell'Ape per il calcolo dell'anticipo pensionistico, fino alla visualizzazione del cedolino della pensione e del Cud. Sono solo alcuni dei trenta servizi attualmente disponibili sull'app Inps Mobile, realizzata dall'Istituto per rispondere alle esigenze dei cittadini, evitare code agli sportelli e ridurre i tempi di operazioni che, una volta, richiedevano anche più giorni.

"Con la nostra app - ha spiegato il presidente dell'Inps, Tito Boeri - vogliamo rendere più accessibili le informazioni ai cittadini".

Tra i servizi già offerti c'è la possibilità di consultare la propria certificazione unica. Dal 28 febbraio del 2019, per 19 milioni di persone, sarà inoltre possibile scaricare il documento in versione Pdf.

Pensione sul telefonino: i servizi dell'app dell'Inps

Tramite l'app dell'Inps sarà possibile consultare, dal proprio smartphone, l'esito delle domande di richiesta della Naspi, l'indennità mensile di disoccupazione. Inoltre si potrà controllare la domanda per il bonus bebè o richiedere un nuovo premio per le nascite future. Ma anche prenotare, via app, un appuntamento negli uffici dell'Inps scegliendo il giorno e l`orario in base alla disponibilità della sede descrivendo brevemente il motivo della prenotazione.

A metà dell'anno prossimo, il singolo lavoratore potrà controllare, in tempo reale, lo stato dei contributi versati all'Inps dal proprio datore di lavoro.

L'Inps, infine, si prepara a lanciare tre nuove app: una dedicata ai servizi per gli artigiani e commercianti, una dedicata ai servizi per i dipendenti Inps e una nuova app per le prestazioni occasionali.

Servizi disponibili: