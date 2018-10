Pensioni, piccolo ritardo per l'assegno di novembre: quando verrà accreditato in banca e alle Poste

Pensioni, quando verrà accreditato l'assegno di novembre 2018? Grazie ad un emendamento alla legge di Bilancio, anche nell'anno in corso le pensioni erogate dall'Inps sono accreditate il primo giorno bancabile del mese. Ovviamente, però, non sempre il primo giorno di ciascun mese coincide con un giorno lavorativo. E di conseguenza lo slittamento avviene nel caso in cui tale data cada in un giorno festivo o nel fine settimana. E' il caso, appunto, di novembre 2018, mese in cui l'assegno previdenziale verrà erogato con un piccolo ritardo rispetto alla norma. Intendiamoci, nulla di clamoroso, ma è bene chiarire: il primo novembre è un giorno festivo (Ognissanti), ed ecco perché il primo giorno bancabile sarà quello successivo, ossia venerdì 2 novembre. E questo vale per tutti, sia per chi ritira l'assegno alle Poste che per chi invece ha l'accredito in banca.

Per "banali" motivi di calendario, nel 2018 le pensioni sono state erogate successivamente al primo giorno bancabile del mese già nei mesi di gennaio ed aprile (il giorno 3), mentre per maggio e luglio il giorno del pagamento è stato il 2. Vi preannunciamo che anche a dicembre ci sarà un piccolo ritardo, ma non per tutti i contribuenti: il primo dicembre sarà infatti un sabato e chi ritira l'assegno pensionistico negli uffici postali potrà riceverlo già il 1°, mentre chi si avvale degli istituti di credito dovrà attendere fino a lunedì 3 dicembre. Questa differenza è determinata dal fatto che le Poste operano un giorno in più a settimana (il sabato) rispetto alle banche.

Ecco il calendario dell'Inps, valido per il 2018, sulle date in cui verranno erogate le pensioni.

Pensioni, ecco il calendario dell'Inps