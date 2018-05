Pensioni, ecco le misure in arrivo: cosa potrebbe cambiare (da subito)

Che cosa cambierà per i pensionati con il nuovo governo? Secondo il Sole 24 Ore, l’esecutivo nascente potrebbe decidere di intervenire già da subito con un "provvedimento urgente" da varare prima dell’estate. Nel decreto legge, oltre alle pensioni, potrebbero finire altri due temi cari a Lega e 5 Stelle: la riforma dei centri per l’impiego e forse anche nuove misure per contrastare l’immigrazione. Concentriamoci però sulla previdenza.

La tanto agognata quota 100 per ora dovrà attendere. Se ne riparlerà - coperture permettendo - solo a fine anno quando l’esecutivo metterà mano alla legge di bilancio.

Cosa cambierà per i pensionati col governo M5s-Lega

Per adesso l’obiettivo del governo è mettere a punto alcune misure "preparatorie" a una più ampia riforma la cui approvazione richiederà per forza di cose almeno qualche mese. Si parla in particolare di uno stop all’Ape Sociale, ossia l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, e agli interventi messi a punto dal governo Gentiloni per i lavori gravosi. La buona notizia (per le pensionate) è invece il ripristino della così detta "opzione donna" la possibilità per le lavoratrici di andare in pensione a 57-58 anni a patto di accettare un assegno calcolato sul sistema contributivo.

Pensioni, come funzionerà la quota 100

Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano di Confindustria, per la quota 100 bisognerà invece attendere la prossima legge finanziaria. La proposta prevede il raggiungimento della pensione con 41 anni e 5 mesi di contributi (senza vincoli anagrafici) o con una somma di età anagrafica e contributiva pari a 100. In questo caso però il lavoratore dovrà avere almeno 64 anni di età.