Pensioni, i numeri di Quota 100: successo o mezzo flop?

Quanti pensionati usufruiranno di Quota 100? La misura targata 5 Stelle-Lega è stata un successo" o un mezzo flop? Secondo le ultime cifre fornite dall'INPS, le domande pervenute alle ore 10 del 20 giugno scorso per accedere al regime di anticipo pensione ammontano a 150.099. Al top Roma con 11.559 richieste, a seguire Milano con 6.844, Napoli 6.353 e Torino con 5.380.

Pensioni, i numeri di Quota 100

Si conferma il maggior numero di richieste (54.615) da parte di lavoratori dipendenti seguiti da quelli della gestione pubblica (48.566). Le domande inviate da lavoratori fino a 63 anni di età sono state 54.237, quelle da 63 a 65 anni 66.658 e 29.024 quelle inviate da lavoratori over 65. Si conferma infine la preponderanza di domande da parte di lavoratori maschi (110.897).

In realtà però l'INPS non fornisce i dati di quelle che sono le domande approvate dall'istituto previdenziale. Ipotizzando un tasso di rifiuto di circa il 20% - sulla base dei dati di aprile - il numero di beneficiari scenderebbe intorno a quota120mila. Ricordiamo che l'esecutivo aveva stimato circa 360mila uscite nel 2019, un numero che per ora sembra lontano. Ma i conti si faranno solo alla fine.