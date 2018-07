Pensioni, obiettivo Quota 100: botta e risposta sui costi

Il sindacato Cisal va all'attacco sulla riforma delle pensioni. "La Cisal, presa visione delle note inserite nell'allegato tecnico alla relazione del presidente dell'Inps - spiega il segretario Francesco Cavallaro - e analizzati gli scenari collegati alle diverse ipotesi normative derivanti dalle modifiche alla legge Fornero, ha trovato ulteriore conferma alle proprie tesi in materia previdenziale". Quali? Secondo il sindacato "risulta necessario, urgente e soprattutto economicamente sostenibile modificare la legge Fornero, cancellando nel contempo l'ape volontaria, causa di costi iniqui per i singoli e per la collettività".

E le coperture? Secondo la Cisal i costi per mettere la mano alla riforma sono quasi certamente minori di quanto stimato dall'Inps. "l maggior costo delle nuove pensioni è stato calcolato al lordo degli effetti fiscali - continua Cavallaro - senza quindi valutare che una parte rilevante di tale spesa è destinata a rientrare con effetto immediato nelle casse dello Stato, o meglio a non uscirne mai, sotto forma di tasse".

"Ciò in barba al terrorismo psicologico innescato dalle proiezioni Inps, con particolare riferimento - spiega ancora la nota - all'ipotesi di 'abolizione della pensione anticipata e al ripristino della pensione di anzianità con quota 100 o 41 anni di anzianità contributiva', che porterebbe a un costo, a regime, pari a 6 punti percentuali del Pil 2018. Elemento, questo, a nostro avviso, poco rilevante in considerazione dell'ampio arco temporale preso in esame. Le note stesse precisano che i maggiori oneri legati all'aumentato numero di trattamenti previdenziali si ridurranno dal 2030, fino a trasformarsi dal 2040 in risparmi".

La Quota 100 farà ripartire i consumi?

"Il conforto dei numeri - sottolinea ancora Cavallaro - si aggiunge, dunque, alla consapevolezza che il turn-over innescato dalla quota 100 comporterebbe, oltre alla corresponsione di contributi e imposte da parte dei nuovi assunti, un indubbio effetto positivo per l'economia anche sotto il profilo dei consumi". Insomma secondo la Cisal l'introduzione Quota 100 potrebbe portare benefici evidenti dal punto di vista economico, tali da compensare almeno in parte i costi necessari a finanziare alla riforma.

Tagli alle pensioni sopra i 4mila euro, iniziano le resistenze

Intanto sul fronte delle pensioni c'è da registrare anche la dura presa di posizione del sindacato dei medici Cimo che annuncia "una opposizione netta alle ipotesi in campo" e "una convinta difesa dei diritti dei medici pensionati, insieme ai i dirigenti del mondo pubblico e privato, in tutte le sedi legali, politiche e istituzionali". Il sindacato si riferisce, in tutta evidenza, al ricalcolo delle pensioni sopra i 4mila euro annunciato più volte dall'esecutivo.

"Una vera e propria aggressione alla dignità e ai diritti di medici"

"Le proposte attualmente sostenute dai membri del governo sono una vera e propria aggressione alla dignità e ai diritti di medici, professionisti, dirigenti pubblici e privati che nelle loro storia lavorativa hanno pagato correttamente ed in base alle leggi vigenti tutti i contributi richiesti per costruire la loro attuale pensione", spiega Massimiliano Bucari, coordinatore nazionale Cimo Pensionati.

"Che lo Stato si faccia carico, a nome della collettività, di aiutare le fasce più deboli è importante e rappresenta anche una presa di coscienza della complessità della vita odierna, che richiede un adeguamento delle pensioni più deboli - commenta Guido Quici, presidente nazionale Cimo - Ma tale miglioramento non può essere fatto colpendo chi ha versato congruamente e creando incertezze sul futuro di chi ha una storia professionale riconosciuta e riconoscibile come quella dei nostri medici. Vogliamo ancora credere che lo Stato di diritto sia un pilastro irrinunciabile della vera democrazia, di quella organizzata e non di quella della Fattoria di orwelliana memoria".

"Il tetto di 4mila euro? Potrebbe scendere ancora"

Il sindacato dei medici ritiene "che qualunque tipo di intervento che possa essere considerato dal Governo in carica per recuperare risorse sulle pensioni, si configurerà di fatto come una nuova tassa, per di più iniqua e incostituzionale. E se passerà il tetto dei 4 mila euro, non è escluso che tale limite possa scendere ancora alla prima occasione elettorale, abbattendosi così su milioni di pensionati 'colpevoli' di aver avuto un assegno secondo le leggi dello Stato, calcolato con il metodo retributivo o misto. Si tratta dunque di non aprire la porta all'incertezza per ogni categoria di lavoratori o pensionati, che non potranno mai programmare il proprio futuro o avere garanzie sui propri diritti".