Pensioni, oggi pagamento dalla lettera C alla lettera D (in qualsiasi ufficio postale)

Ieri è iniziato il ritiro scaglionato della pensione per il mese di aprile. I pensionati si stanno presentando agli sportelli postali di tutta Italia rispettando la turnazione alfabetica giornaliera in base all'elenco predisposto secondo le iniziali del proprio cognome. Oggi è il giorno delle lettere C e D:

cognomi dalla A alla B, giovedì 26 marzo;

cognomi dalla C alla D, venerdì 27 marzo;

cognomi dalla E alla K, la mattina di sabato 28 marzo;

cognomi dalla L alla O, lunedì 30 marzo;

cognomi dalla P alla R, martedì 31 marzo;

cognomi dalla S alla Z, mercoledì 1 aprile.

Si può ritirare la pensione in questi mesi anche in sportelli diversi da quelli abituali. L'Inps lo ha disposto per non complicare le cose ai pensionati che non si fanno accreditare la pensione sul conto corrente e la ritirano ancora in contanti allo sportello.

Sul territorio vari uffici postali sono stati chiusi a causa dell'emergenza coronavirus. Il medesimo discorso riguarda anche i titolari di reddito di cittadinanza.

Pensione già erogata su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay

La parola d'ordine è non affollare gli uffici postali. Quindi per quanto riguarda il pagamento delle pensioni di aprile, Poste Italiane ha reso noto che ai titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, l'importo è stato erogato giovedì 26 marzo. "I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello", si legge nella nota. L'invito è dunque quello di non affollare gli uffici postali come misura di precauzione necessaria per evitare il contagio.

Pensioni, le date di ritiro di maggio e giugno 2020

Con l'importante obiettivo di "contenere il rischio da Covid19 e disciplinare gli accessi del pubblico agli uffici postali - ha comunicato l'Inps la scorsa settimana - è stato disposto che il pagamento delle prestazioni pensionistiche da parte di Poste Italiane è anticipato a decorrere: dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020; dal 27 al 30 aprile 2020 per la mensilità di maggio 2020; dal 26 al 30 maggio 2020 per la mensilità di giugno 2020. Per garantire la continuità dei pagamenti, l'Istituto ha autorizzato Poste Italiane ad effettuare il pagamento delle predette prestazioni in circolarità su tutto il territorio nazionale".