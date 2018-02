Mese per mese, ecco da quando si potrà ritirare la pensione nel 2018

In base alla legge di bilancio 2018 il pagamento delle pensioni deve avvenire il primo giorno bancabile del mese, come già nel 2017, ma con alcuni correttivi rispetto all’anno scorso. Vanno pagati il primo giorno bancabile del mese «i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile».

Banche e uffici postali considerano il sabato in modo diverso: mentre per gli uffici postali il sabato è un giorno bancabile, per gli sportelli bancari non lo è. Se il primo giorno del mese cade di sabato, come quest’anno avverrà a settembre e a dicembre, quindi, i pensionati che hanno il conto corrente postale potranno riscuotere subito la pensione, mentre chi ha il conto corrente in banca dovrà aspettare fino al lunedì successivo. Bisogna poi tenere conto delle festività, come Pasqua che nel 2018 cade l’1 aprile, il lunedì dell’Angelo, al 2 di aprile, e la festività di Ognissanti all’1 novembre.

Calendario pagamento pensioni 2018

Il primo giorno utile per ritirare la pensione nei vari mesi del 2018 sarà il 3 gennaio; l’1 febbraio; l’1 marzo; il 3 aprile; il 2 maggio; l’1 giugno; il 2 luglio; l’1 agosto; l’1 settembre (per la riscossione in posta) e il 3 settembre (per la riscossione in banca); l’1 ottobre; il 2 novembre; l’1 dicembre (per la riscossione in posta) e il 3 dicembre (per la riscossione in banca).

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala