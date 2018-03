Pensioni, pagamento 2018: calendario aggiornato, ad aprile bisognerà aspettare il 3

Calendario pensioni 2018, quando verranno accreditati gli assegni mese per mese? Cominciamo col darvi una buona notizia: tutte le prestazioni riconosciute dall’Inps aumenteranno (seppur di poco) nel corso del 2018. La novità interessa tutti i pensionati (già a partire dall’assegno corrisposto nel mese di gennaio 2018) ed è per effetto della rivalutazione effettuata sulla base della variazione dell’inflazione registrata dall’Istat nel 2017. E' il primo incremento nel corso degli ultimi due anni. A crescere sono non solo le pensioni dirette (di vecchiaia, di anzianità e anticipata), ma anche l’assegno e la pensione d’invalidità, l’assegno sociale e la pensione di reversibilità. Gli aumenti sulle pensioni nel 2018 saranno pari fino a 260 euro all’anno, ma l’importo non sarà uguale per tutti.

Calendario aggiornato pagamento pensioni 2018

Ma torniamo alla domanda iniziale: quando verranno accreditate le pensioni mese per mese? Ecco una semplice guida. Per tutto il 2018 l’assegno previdenziale sarà disponibile a partire dal primo giorno del mese, salvo ovvie eccezioni dovute ad eventuali giorni festivi. Nel caso di aprile, con Pasqua e Pasquetta che cadono il primo e il secondo giorno del mese, il pagamento dell’assegno Inps slitterà dunque a martedì 3 aprile, sia per le Poste che per gli istituti bancari. I pensionati dovranno attendere qualche giorno in più, ma del resto non c’era modo di fare altrimenti. Sempre per motivi di calendario, il pagamento delle pensioni slitterà al secondo giorno del mese a maggio, luglio e novembre. Quanto a settembre e dicembre, negli istituti postali l’assegno sarà disponibile il 1° giorno del mese, mentre chi lo ritira in banca dovrà attendere due giorni in più. La differenza è dovuta all’apertura di sabato degli Uffici postali, condizione che consente alle Poste di poter operare un giorno in più a settimana rispetto alle Banche.

Pagamento pensioni 2018, il calendario completo dell’INPS

Mese Poste Italiane Istituti di Credito Gennaio 3 3 Febbraio 1 1 Marzo 1 1 Aprile 3 3 Maggio 2 2 Giugno 1 1 Luglio 2 2 Agosto 1 1 Settembre 1 3 Ottobre 1 1 Novembre 2 2 Dicembre 1 3

Pensioni 2018, le novità più importanti

Quanto all'importo dell'assegno, vale quanto comunicato più volte nelle ultime settimane. Come detto, i pensionati vedranno lievitare, anche se di poco, l’importo della propria pensione per effetto della rivalutazione. Si parla comunque di cifre piuttosto esigue: per gli assegni da 1.000 euro lordi al mese l'incremento sarà ad esempio di circa 11 euro (potete trovare maggiori informazioni a questo link). L'istituto di previdenza ha fatto sapere che la percentuale di variazione sarà pari all'1,1%, salvo conguaglio. Altra novità importante riguarda l'aumento della soglia dell'età pensionabile per le lavoratrici autonome e le donne che lavorano nel settore privato. Dall'1 gennaio 2018 anche le lavoratrici andranno in pensione a 66 anni e 7 mesi come previsto dalla legge Fornero.