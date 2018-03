Pensioni, Pasqua senza assegno: i pagamenti slittano a martedì 3 aprile

Pasqua e Pasquetta senza assegno, perché proprio per i due giorni di festività che cadono il primo e il secondo giorno del mese, il pagamento dell'assegno Inps del mese di aprile 2018 slitterà a martedì 3 aprile. E questo vale sia per le Poste che per gli istituti bancari. I pensionati, dunque, dovranno pazientare qualche giorno in più per avere l'accredito: del resto, in queste festività pasquali, non c'era modo di fare altrimenti. Per tutto il 2018 l’assegno previdenziale sarà disponibile a partire dal primo giorno del mese, salvo ovvie eccezioni dovute ad eventuali giorni festivi.

Quando verranno accreditate le pensioni mese per mese nel 2018? Per motivi di calendario, il pagamento delle pensioni slitterà al secondo giorno del mese a maggio, luglio e novembre. A settembre e dicembre, invece, negli istituti postali l’assegno sarà disponibile il primo giorno del mese, mentre chi lo ritira in banca dovrà attendere due giorni in più. La differenza è dovuta all’apertura di sabato degli uffici postali, condizione che consente alle Poste di poter operare un giorno in più a settimana rispetto alle banche.

Mese Poste Italiane Istituti di Credito Gennaio 3 3 Febbraio 1 1 Marzo 1 1 Aprile 3 3 Maggio 2 2 Giugno 1 1 Luglio 2 2 Agosto 1 1 Settembre 1 3 Ottobre 1 1 Novembre 2 2 Dicembre 1 3

Notizie e novità pensioni 2018

Per quanto riguarda l'importo dell'assegno, i pensionati vedranno lievitare, anche se di poco, l’importo della propria pensione per effetto della rivalutazione effettuata sulla base della variazione dell’inflazione registrata dall’Istat nel 2017. Si parla comunque di cifre piuttosto esigue: per gli assegni da 1.000 euro lordi al mese l'incremento sarà ad esempio di circa 11 euro (potete trovare maggiori informazioni a questo link). L'istituto di previdenza ha fatto sapere che la percentuale di variazione sarà pari all'1,1%, salvo conguaglio. Altra novità importante riguarda l'aumento della soglia dell'età pensionabile per le lavoratrici autonome e le donne che lavorano nel settore privato. Dall'1 gennaio 2018 anche le lavoratrici andranno in pensione a 66 anni e 7 mesi come previsto dalla legge Fornero. L'Osservatorio sulle pensioni pubblicato sull'Inps ha messo in evidenza come, delle 17,88 milioni di prestazioni erogate da inizio anno, il 70,8% è sotto i 1.000 euro. Una percentuale che sale all'86,6% se si prendono in considerazione soltanto le donne.