Pensioni, a chi spetta la quattordicesima e cosa fare se non viene accreditata

Ci siamo. Lunedì 2 luglio per circa 3,5 milioni di pensionati arriverà la tanto attesa quattordicesima, la somma aggiuntiva corrisposta a chi ha almeno 64 anni e un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo che per il 2018 è pari a 507,42 euro. In sostanza per ottenere la quattordicesima il lordo mensile può essere di poco superiore ai mille euro. La somma aggiuntiva accreditata con l’assegno previdenziale varia dai 336 ai 655 euro a seconda dei contributi versati.

Se non viene accreditata il pensionato dovrà farne richiesta

La quattordicesima viene erogata in un'unica rata e non è soggetta a tassazione. Ed è pagata d'ufficio, quindi senza inviare alcuna domanda. Ma come riferisce la Spi Cgil, nel caso in cui l'ente non dovesse conoscere la condizione reddituale del beneficiario, la quattordicesima potrebbe non venire accreditata: in tal caso è necessario farne richiesta. Secondo la Spi Cgil, le regioni dove arriverà il più alto numero di 14esime saranno la Lombardia (470mila), la Sicilia (327mila), la Campania (313mila) e il Veneto (300mila).

Pensioni: "La quattordicesima non si tocca"

La quattordicesima per i pensionati, spiega il segretario generale, Ivan Pedretti, "nasce da un accordo tra sindacati e governo nel 2007 ed è stata ulteriormente rafforzata ed estesa con l'intesa sottoscritta nel 2016. Lo scorso anno infatti 2 milioni di pensionati l'hanno ricevuta maggiorata del 30% e oltre un milione l'ha avuta per la prima volta. È uno strumento importantissimo che porta un po' di risorse in più nelle tasche dei pensionati con redditi medio-bassi. Guai a toccarla - avverte - o a rimetterci le mani come invece sentiamo dire in questi giorni. Sarebbe un danno incalcolabile verso persone che hanno lavorato una vita".