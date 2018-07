Pensioni, a settembre arrivano le quattordicesime non pagate: "Occhi aperti"

I pagamenti della 14esima mensilità di pensione avvenuti a luglio ammontano ad oltre 3 milioni e 280mila euro, e a settembre ne saranno corrisposti ulteriori 48mila euro.

A seguito della campagna di sollecito da parte dell'Inps della presentazione delle dichiarazioni reddituali, nello scorso mese di giugno è stato, inoltre, possibile registrare i redditi trasmessi dagli interessati oltre i termini stabiliti: la disponibilità di questi dati ha consentito di effettuare un'ulteriore lavorazione d'ufficio per attribuire la 14ma a nuovi soggetti non pagati nel mese di luglio proprio per assenza di tali dichiarazioni.

Pensioni, ultime notizie. Il sindacato: "Occhi aperti"

"Abbiamo scritto all'Inps per il grosso disguido causato - dice Piergiorgio Carrer, Spi Cgil Venezia - visto il mancato versamento di migliaia di quattordicesime ai pensionati, a luglio, così come doveva essere per gli aventi diritto. E finalmente abbiamo avuto risposta. Raccomandiamo massima attenzione anche qualora non ci sia stato il versamento della quota stessa negli anni precedenti. Con una verifica possiamo stabilire se è presente il diritto, e recuperarlo anche retroattivamente".

Pensioni, chi ha diritto alla Quattordicesima

Ricordiamo che la somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio dall'Inps, senza presentazione di alcuna domanda, in presenza di tutti gli elementi necessari per la verifica reddituale di ammissione al beneficio. Ad averne diritto sono tutti coloro che hanno compiuto 64 anni di età e che hanno un reddito lordo mensile che non superi i 1.000 euro.

L'importo medio degli assegni della quattordicesima per i pensionati sarà di 500 euro con valori che vanno da un minimo di 336 euro ad un massimo di 655,20 euro a seconda dei contributi versati.

Servizio video di Antonella Gasparini (VeneziaToday)