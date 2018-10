Pensioni e quota 100: abbassare l'età pensionabile si può?

In tema pensioni, quota 100 è la strada scelta dal governo per superare la legge Fornero. Non si conosce ancora il testo della misura relativa alla quota 100 da inserire nella Legge di Bilancio 2019, e quindi si possono fare solo ipotesi basate sul dibattito, molto vivace, in corso in questi giorni. Proprio Elsa Fornero, ex ministro ai tempi del governo Monti, lancia un allarme molto circostanziato. Abbassare l'età pensionabile "sicuramente porta consensi", ma è una decisione "insostenibile" nel lungo periodo, tanto che se la manovra dovesse intervenire in questa direzione "prima o poi" il sistema previdenziale "richiederà delle correzioni". L'autrice della riforma attualmente in vigore è stata ospite a DiMartedì su La7.

Fmi, Bankitalia, Corte dei Conti, difendono la riforma Fornero, e per la professoressa è "un richiamo al governo che sta preparando la manovra di bilancio a guardare al futuro e non a pensare di guadagnare consensi soltanto guardando al passato e cercando di riproporre un passato che, ahimè, non è più sostenibile, ammesso che fosse così desiderabile, il che è discutibile". Certo "con questa decisione, Lega e M5s sicuramente aumenteranno il consenso ma Di Maio dimentica che chi governa ha la responsabilità di guidare un Paese e questo non significa soltanto cercare di accontentare il maggior numero possibile di persone che oggi votano ma anche cercare di capire tendenze ed evoluzioni e guidare il Paese in direzione della sostenibilità. Di Maio ha più volte mostrato sensibilità verso i temi ambientali, e sa bene che il concetto di sostenibilità è centrale: vale anche per le riforme. Riportare indietro età pensionamento potrà fare contente alcune classi di età oggi vicine al pensionamento ma non è sostenibile nel lungo termine e quindi il governo si assume la responsabilità di una decisione che prima o poi richiederà delle correzioni".

Conte: "Fornero un'ingiustizia, interverremo"

Bisogna intervenire sulla legge Fornero “per rispondere all’ingiustizia che quella legge ha creato di punto in bianco nella vita lavorativa di tanta gente. Farlo adesso significa realizzare un impegno scritto nel contratto di governo”. E’ quanto sostiene il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in visita ieri all’Accademia della Crusca, a Firenze. “Quello che stiamo facendo e, da mercoledì speriamo già di portare delle notizie - ha aggiunto Conte - è di costruire una revisione della Fornero che abbia un impatto positivo sul mercato occupazionale e sul sistema produttivo italiano, e di prevedere che i pensionati man mano che andranno anticipatamente in pensione in trattamento di quiescenza possano entrerare giovani addirittura in proporzione di 2 a 1 pensionato e in alcuni casi di 3 a 1".

Il premier si è poi soffermato sulle polemiche legate ai due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Non mi sembra che i loro toni siano fuori luogo - ha spiegato -, qualche volta si è risposto a delle valutazioni politiche che io stesso giudico inopportune in questi frangenti”. Secondo Conte, i suoi due vice vengono dipinti come “due persone agitate dal punto di vista linguistico” ma “non è così”. “Spesso si tratta di reazioni che sono arrivate anche a dichiarazioni un po’ intempestive”.

Tria tira dritto

Il ministro dell'Economia rassicura sul nervosismo dei mercati. Ribadisce che quando verrà varata la manovra lo spread tornerà a livelli normali. Ma aprendo il ciclo di audizioni sulla nota di aggiornamento del Def, il responsabile dell'economia annuncia anche qualche novità nella scrittura della manovra. In particolare sul superamento della Fornero. "Abbiamo messo in bilancio i fondi per un intervento permamente - ha detto - ma un governo consapevole quando introduce nuove misure, che sono in parte sperimentali, vedrà l'effetto e vedrà come devono continuare, in quale forma e in quale misura".

Sul sistema pensionistico, Tria ha indicato che il sistema attuale "garantisce la stabilità finanziaria di lungo periodo ma, nel breve, frena il fisiologico turnover con i giovani che restano fuori e gli anziani che non possono uscire". In legge di bilancio quindi ci sarà una "temporanea ridefinizione delle condizioni per il pensionamento, la creazione di finestre specifiche" che permetteranno al mercato del lavoro di "stare al passo con i processi tecnologici e di accelerare il rinnovamento".

Vertice a Palazzo Chigi

E' terminato a tarda sera a Palazzo Chigi il vertice sul Def e la manovra, convocato dal premier Giuseppe Conte. Alla riunione hanno partecipato i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "Stiamo limando, aggiungendo, migliorando. Legge Fornero, pace fiscale, riduzione delle tasse" ha detto il vicepremier Matteo Salvini ai cronisti all'uscita.