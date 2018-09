Quota 100, i conti tornano (secondo la Lega): a che età si potrà andare in pensione

Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) realizzabile in modo "efficace e ragionevole". E' una delle proposte che a breve la Lega porterà sul tavolo del governo in vista della manovra economica. E' quanto emerge al termine di una riunione tra Massimo Garavaglia, Massimo Bitonci e Claudio Durigon alla presenza di Matteo Salvini. Sulle pensioni, si legge in una nota, quota 100 "sarà effettiva ma anche con oneri sopportabili per la finanza pubblica. Sarà realizzata con misure di buon senso, compresa la pace contributiva nell'ottica di favorire l'aumento volontario della contribuzione da parte dei lavoratori".

Flat tax, chi potrà usufruirne

La Flat tax è declinata "sulle aziende al 15%, vale per i regimi dei minimi fino a 65mila euro e poi per tutto il sistema imprese Ires al 15% in caso di reinvestimento, assunzioni, aumenti di capitale, cioè si incentiva lo sviluppo e investimenti privati in misura strutturale mentre con i regime dei minimi si semplifica la vita a una miriade di piccoli imprenditori e si invogliano anche i giovani ad aprire partita Iva Pace fiscale: si tratta di un insieme di misure per consentire a un largo numero di imprenditori di risolvere pendenze con il fisco". "Non solo una tantum ma misure strutturali per risolvere forme di contenzioso attuale e in prospettiva" evidenzia il documento della Lega.

Nel documento la Lega sottolinea che la "fattura elettronica va di pari passo con pace fiscale, dal primo gennaio evadere sarà più difficile ma avendo ampliato il regime dei minimi a 65mila euro i piccoli che non sono strutturati ne sono esonerati, mentre le aziende più grandi saranno in grado di passare al nuovo sistema". Dalla Lega saranno proposte anche "la cedolare secca sui negozi al 21%, il taglio delle accise sulla benzina e il 100% del turn-over per tutte le forze dell'ordine" mentre sarà "esclusa qualsiasi ipotesi di aumento Iva".

Pensioni, ultime notizie su quota 100

C'è anche il riscatto agevolato del corso di laurea tra le proposte che la Lega starebbe studiando per far decollare quota 100. E prende corpo anche la voce di un possibile meccanismo agevolato di copertura dei buchi contributivi (anni in cui non si è lavorato) per i lavoratori che hanno avuto per i motivi più disparati carriere discontinue, con interi anni in cui non sono stati versati contributi.

Va sottolineato un punto: quota 100, se diventerà realtà, sarà una misura "in più" che gli italiani potranno scegliere, ma non sarà obbligatoria per il pensionamento, non prenderà il posto delle pensioni tradizionali. Infatti prevederà delle penalizzazioni sull'assegno che non la renderanno conveniente a tutti i lavoratori. Come nota il sito OrizzonteScuola, quota 100 non rappresenta e non rappresenterà mai una valida alternativa alla pensione di vecchiaia poichè non tutti gli italiani sono in possesso di 36 o 38 anni di contributi, ma non rappresenta neanche una valida alternativa alla pensione anticipata a causa del paletto dell’età anagrafica.