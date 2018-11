Pensioni, con quota 100 l'assegno è mini: ecco quanto si perderà al mese

Quanto potrebbe perdere, in termini di importo dell'assegno, chi deciderà di andare in pensione con la così detta quota 100? L'analisi di Tabula per il Sole 20 Ore aveva stimato una riduzione compresa - a seconda dei casi - tra il 5% e il 21%, ma secondo le stime dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio le cose potrebbero andare anche peggio. Chi dovesse optare per quota 100 - afferma l'Upb in una relazione alla Camera - potrebbe infatti subire una riduzione della pensione lorda rispetto a quella corrispondente alla prima uscita utile con il regime attuale da circa il 5 per cento in caso di anticipo di un solo anno a oltre il 30 per cento se l'anticipo è di oltre 4 anni.

Quota 100, per accontentare tutta la platea ci vorrebbero 13 miliardi

Anche sul fronte dei costi i torni non tornano. Per la riforma delle pensioni, com'è noto, il governo ha stanziato 6,7 miliardi di euro per il 2019. Si tratta però di un fondo che per stessa ammissione del governo dovrà consentire "l'attuazione" degli interventi previsti e "nei limiti delle risorse" stabilite. Che significa? Molto semplicemente che non si potrà superare il budget stanziato. Per l'Ufficio Parlamentare di Bilancio però la cifra richiesta per accontentare l'intera platea dei beneficiari potrebbe essere di gran lunga più elevata. Se l'intera platea (che corrisponde a circa 437mila contribuenti) utilizzasse il canale di uscita appena soddisfatti i requisiti, il costo di quota 100 potrebbe infatti lievitare fino a 13 miliardi nel 2019 per restare "sostanzialmente stabile negli anni successivi".

Pensioni, chi lascerà davvero il lavoro?

L'ufficio di bilancio però scrive anche "questa stima non è ovviamente direttamente confrontabile con le risorse stanziate nel Fondo per la

revisione del sistema pensionistico per vari fattori: dal tasso di sostituzione dei potenziali pensionati con nuovi lavoratori attivi a valutazioni di carattere soggettivo (condizione di salute o penosità del lavoro) o oggettivo (tasso di sostituzione tra reddito e pensione, divieto di cumulo tra pensione e altri redditi, altre forme di penalizzazione)".

Insomma, considerate le penalizzazioni in ballo (taglio dell'assegno, impossiblità di svolgere lavori extra dopo la pensione) gli effettivi beneficiari di quota 100 potrebbero essere molti meno. "E' ragionevole che con il blocco del cumulo solo il 60-70% degli interessati andrà in pensione, vuol dire che la misura costerà 2 miliardi in meno", aveva dichiarato tempo fa il sottosegretario al lavoro Durigon. Ma anche con percentuali del genere i soldi in cassa rischiano di non bastare.