Pensioni, il governo prepara la exit strategy per sostituire Quota 100

Quota 100 non si tocca? È ancora presto per dirlo. Come sappiamo il governo ha assicurato che la misura andrà ad esaurimento nel 2022 e dopo quella data non sarà rinnovata. Secondo il Corriere della Sera però non è escluso che non si decida di apportare qualche piccola modifica alla riforma approvata dall’esecutivo gialloverde. A quanto pare i tecnici del Tesoro sarebbero infatti a lavoro per rivedere il meccanismo delle così dette finestre di uscita. L’obiettivo? Risparmiare 600 milioni il prossimo anno e un miliardo nel 2021.

Quota 100, come funziona il meccanismo delle finestre

Come sappiamo l’attuale legge prevede che la liquidazione dell’assegno di chi usufruisce di quota 100 venga rimandata ad un secondo momento rispetto a quello nel quale si maturano i requisiti.

Per i lavoratori del settore privato è stata prevista una finestra ogni tre mesi.

Per i dipendenti pubblici è stata prevista una finestra ogni sei mesi.

Pensioni, la misura allo studio del governo

Un espediente studiato dal governo precedente per contenere i costi della riforma. L’esecutivo giallo-rosso potrebbe usare lo stesso stratagemma. L’ipotesi è quella di ritardare di ulteriori tre mesi la liquidazione della pensione. In questo modo le finestre diventerebbero rispettivamente di sei e nove mesi. Il Corriere spiega però che gli eventuali risparmi non andranno a rimpolpare altre voci di bilancio ma saranno usati per finanziare nuove misure di flessibilità in ambito previdenziale.

In sostanza il governo sta preparando una exit strategy per sostituire quota 100. Senza un'armonizzazione del sistema per chi matura i requisiti nel 2022 ci sarebbe infatti un aumento secco di 5-6 anni dei requisiti di pensionamento. Una disparità di trattamento senza precedenti. Per questo si studiano altre forme di flessibilità in uscita. Una delle ipotesi in campo è quella usare questo tesoretto per rafforzare l’Ape Sociale.