Sono oltre 70mila le richieste già arrivate all'Inps per accedere alla pensione anticipata con quota 100. In totale ammontano per la precisione a 73.805 le domande inoltrate all'ente previdenziale che registra come siano 25.492 le richieste arrivate da lavoratori dipendenti; 28.057 quelle relative alla gestione pubblica; 251 dallo spettacolo e sport; 5.671 dai commercianti; 5.850 dagli artigiani; 1.238 dai Coltivatori diretti; 71 dalla gestione separata; 3.310 dai fondi speciali e 3.865 per effetto del cumulo.

In pensione con quota 100, l'identikit dei beneficiari

Le domande di pensionamento arrivano da 24.649 lavoratori fino a 63 anni di età; 34281 da 63 a 65 anni di età; 14.875 oltre i 65 anni. A beneficiare di quota 100 saranno in maggioranza uomini (53.669), mentre le donne sono poco più di ventimila. A filtrare le domande essenzialmente i patronati , 67.003, mentre i singoli cittadini ne hanno inoltrate 6.802.

Insomma a beneficiare di quota 100 saranno perlopiù lavoratori di sesso maschile over 63. Una domanda su tre è arrivata da dipendenti statali.

Pensioni, dal cedolino al riscatto a rate: le ultime novità

Intanto con il passaggio in Senato il decretone ha subito alcune modifiche. Una delle novità riguarda il cedolino della pensione: l'ente previdenziale dovrà indicare obbligatoriamente la trattenuta delle quote associative sindacali. Novità anche per l'anticipo della liquidazione potrà arrivare fino a 45.000 euro (rispetto ai 30.000 previsti attualmente dal decreto).

Rate per riscattare gli anni contributivi

Le persone che vogliono incrementare la propria 'anzianità', ai fini del conteggio dei requisiti per andare in pensione, potranno riscattare gli anni necessari versando la somma dovuta in 120 rate (mentre attualmente sono previste 60 rate).