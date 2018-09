"Quota 100 integrale, senza paletti": sulle pensioni adesso Salvini fa la voce grossa

Sulle pensioni la posizione del leader della Lega Matteo Salvini, già emersa ieri al termine del vertice del governo, è "quota 100 integrale, senza paletti": per i costi, dice in un'intervista al Sole 24 Ore, "non facciamo grande affidamento sulle stime dell'Inps, che ultimamente più che di economia si occupa di politica. Secondo alcuni organismi varia dai 6 agli 8 miliardi". Oltre alla riforma della legge Fornero, Salvini immagina altre misure per favorire l'occupazione, come il taglio del cuneo fiscale: "È uno dei temi su cui stiamo lavorando. Così come sulla necessità di scongiurare l'aumento dell`Iva. Il lavoro non si crea per legge, ma aiutando chi lo produce, che è il privato".

Sulla Flat Tax "ci daremo delle priorità: do per acquisito l'innalzamento dei minimi a cui applicare un forfait. L'obiettivo è che ci siano alcuni milioni di italiani che già dall'anno prossimo paghino meno tasse. Ovviamente a regime ci si arriva entro il contratto di governo. Per me la flat tax resta il traguardo, sarebbe un fatto storico. Ma tre aliquote sarebbe già un passo avanti. Ci siamo dati una settimana di tempo per valutare tutte le opzioni", conclude Salvini.

Garavaglia: "Sotto 5.000 euro non si tocca nulla"

"Per le pensioni sotto i 5.000 euro netti "non si tocca niente". Lo ha confermato il viceministro per l'Economia, Massimo Garavaglia (Lega), parlando a "Stasera Italia" su Rete 4, condotto da Barbara Palombelli. "Il contratto di governo prevede 5.000 euro netti e sotto questo non si tocca niente per chi ha una pensione derivante da contributi versati. E' nel contratto di governo e il contratto si rispetta" ha affermato il viceministro. Sulla quota 100, Garavaglia ha evidenziato che "è uno dei punti comuni quindi sarà uno dei più facili da portare avanti, ma la norma va scritta bene".