Pensioni, quota 100 sta riscuotendo meno successo del previsto

Quando fu introdotta dal governo gialloverde Lega-M5s, erano state stimate circa 290mila domande solo nel primo anno (e quasi un milione in tre anni). Quota 100, invece, sta riscuotendo meno successo del previsto e, se questo trend dovesse proseguire, difficilmente a fine anno si arriverebbe a 230mila domande di pensionamento anticipato. Numeri inferiori alle attese del precedente governo, insomma. La misura introdotta con la legge di Bilancio e il decretone approvato a gennaio 2019 vale per tre anni - dal 2019 al 2021 - e consente di andare in pensione a chi ha almeno 62 anni d'età e 38 di contributi versati. Gli ultimi dati forniti dall'Inps, aggiornati all'11 novembre, certificano questo "flop": le domande arrivate all'istituto di previdenza sono in tutto 201.022. Il pre pensionamento con questi requisiti non "seduce" i lavoratori, almeno non quanto previsto alcuni mesi fa.

Pensioni, solo 201mila domande per quota 100: meno successo del previsto

Chi ha richiesto l'anticipo pensionistico con quota 100 nei primi dieci mesi di operatività della riforma? I lavoratori dipendenti sono 71.603, i dipendenti pubblici 61.590. Sono invece circa 18mila sia i commercianti che gli artigiani, mentre solo 87 domande di pensionamento anticipato provengono dalla gestione separata. Sempre secondo i dati dell'Inps, circa due terzi delle domande (148mila) provengono da uomini e solo un terzo (52mila) da donne. La maggior parte delle domande provengono dalla città di Roma (16.648), a seguire Milano (10.041) e Napoli (8.555).

La Cgil ha elaborato una simulazione sulla platea coinvolta dalla misura: secondo questo studio, le domande di adesione a quota 100 nei tre anni di sperimentazione (2019-2021) saranno poco più di 341mila, di cui meno di 100mila provenienti da donne. All'inizio del 2019 il governo aveva indicato 973mila uscite nel triennio: l'analisi della Cgil evidenzia una differenza nella platea che usufruirà di quota 100 pari, dunque, ad oltre 631mila uscite in meno. Il sindacato parla inoltre di "disuguaglianze di genere nel sistema previdenziale", sottolineando come quota 100 "non è una risposta al femminile". Tra le donne, la Cgil stima che nei tre anni oltre 43.500 usciranno con quota 100 nel settore privato e più di 56.200 nel settore pubblico. Il resto della platea coinvolta è rappresentato da uomini, oltre 214mila.

Pensioni, domande per quota 100 inferiori alle attese: i soldi risparmiati

Poiché le domande sono inferiori alle attese, avanzerà un bel "gruzzolo" dai fondi stanziati per finanziare i pre pensionamenti con quota 100. Pasquale Tridico, presidente Inps, ha parlato di un "risparmio, già accantonato per il 2019, di oltre un miliardo sui quattro stanziati. Nel 2020, con lo stesso tasso di adesione, l'Inps stima non meno di due miliardi di risparmi su circa otto di spesa prevista". Cosa fare con i soldi risparmiati? "Questo compete alla politica, mi aspetterei una riallocazione nel settore pensionistico", ha detto Tridico.

Pensioni e quota 100, Cottarelli: "Misura sbagliata"

Ieri sera, intervenendo a "DiMartedì" - il programma condotto da Giovanni Floris su La7 - Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano, ha criticato la misura senza mezzi termini. Queste le sue parole: "Si è fatta una riforma Fornero che era necessaria perché si vive più a lungo e si fanno meno figli, poi si è fatto quota 100 che non era un correttivo mirato, ma un'apertura generalizzata al pensionamento che secondo me è sbagliato".

Video embed da https://www.la7.it/dimartedi